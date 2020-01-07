蘇州千年古街塌陷 商戶撤離

休憩長廊坍塌 料清淤導致

據中新網報道，蘇州交通運輸局官方微發布消息，指坍塌發生在蘇州十全街蘇州飯店北側巴士站，坍塌的是一座仿古式市民休息長廊，初步判斷道路北側的河道清淤施工導致駁岸塌陷。塌陷區距離巴士站牌箱約50厘米。蘇州交通運輸局決定，將站牌箱拆除，巴士停靠站西移20米，避開塌陷區，消除乘客候車的安全隱患。

目前臨街的商店及住戶基於安全考慮均已搬走，現場亦被封鎖，有人員巡查。

十全街位於蘇州城區東南部，全長2公里，街上有著名的南林飯店、南園賓館和古典園林網師園，國畫大師張大千、張善子等也曾寓居於此。據說十全街已有千年歷史，因從前當地有十古井，因而取名「十泉街」。後來清朝乾隆皇南巡蘇州，才改名為「十全街」。

廣州地陷尋一失聯者遺體

內地近期發生多宗地陷事件，上月1日，廣州大道發生地陷，3人失蹤。當地應急搶險指揮部連日來不斷搜尋，於昨日（6日）凌晨4時30分在搜尋區域地下21米處發現一名失聯者遺體。隨後搜尋人員在現場肅立、脫帽，默哀3分鐘。警方經現場取證及核實，確認該遇難者為羅姓失聯者。目前，其餘兩名失蹤者的搜尋工作仍在進行。