北方暴雪 京機場停逾百機 當局料降雪東移 春運勢受影響

雨雪過後 華北黃淮迎大霧

中新社報道，今年首輪大範圍雨雪天氣從4日夜間已開始，截至昨晨，內蒙古河套地區、陝西北部、山西、河北西北部和南部、河南北部等部分地區累計降水量5至15毫米，山西東南部和河南北部等局地降水量達20至36毫米。中央氣象台首席預報員馬學款表示，這輪大範圍雨雪過程還將持續，華北南部、黃淮北部等地有大到暴雪。

封131條公路 京省際巴士全停

馬學款表示，雨雪結束後，7日夜間至8日早上，華北中南部、黃淮、江漢等地將有能見度不足1公里的大霧天氣，局地能見度不足200米。氣象部門預計，周二起降雪範圍將東移，河北、山東和河南等部分地區有大到暴雪或雨夾雪。

受降雪天氣影響，昨日北京公交集團共有28條線路更改安排，其中5條停駛、23條改道。首都機場官方微博稱，由於飛機上積雪，為飛行安全，起飛前需要除冰，因此，昨日出發的航班會有一定程度的延誤。中新社報道，截至下午1時，首都機場已取消108架次航班。大興機場昨晨則有出港航班22架次。

此外，受降雪天氣影響高速公路，導致北京的省際巴士全線停運。而全國多地則共131條高速公路封閉。受影響的高速公路集中在北京、天津、河北、山西、陝西、內蒙古，共135個路段需要封閉。其中河北影響最嚴重，全省67條高速公路全部封閉。河南、湖南、江西受大霧影響，封閉部分高速公路。

未灑融雪劑 河北40車追尾

降雪帶來道路結冰、大霧、寒潮等，將影響臨近的春運。河北石家莊周日（5日）落大雪，高速公路變得濕滑，致逾40輛車追尾，其中13車嚴重受損。交通警表示，路面積雪較厚，有關部門未能及時灑融雪劑，釀成多宗車禍，現場交通擠塞，暫未有人員傷亡報告。現場圖片顯示，部分私家車車頭嚴重損毁，另有數十輛不同類型的車輛停泊路邊。