韓國瑜妻代出征 嘉義造勢硬碰蔡英文

蔡英文掃街屏東入高雄

中央社報道，蔡英文大掃街行動昨日從屏東出發，車隊在中午進入高雄市，隨後在民進黨高雄市立委候選人車隊陪同下掃街拜票，沿途有支持者不斷加油打氣。 面對民眾的熱情，蔡英文及許智傑先在競總前接受民眾的歡呼，並齊喊「集中選票、不要分票」口號，隨即登上掃街專車，展開拜票行程。

韓因黑鷹事故缺席 藍綠會場距5公里

昨晚，藍綠兩大黨總統候選人在嘉義市各自舉辦聯合造勢晚會，韓國瑜因黑鷹事故無法參加晚會，改由夫人李佳芬出席。綠營方面，蔡英文、副總統候選人賴清德，以及民進黨黨主席卓榮泰、前行政院長遊錫堃，還有多名不分區立委都會到場力挺。藍綠同台對壘，而兩個會場僅距離5.2公里，令警方提高戒備。

李佳芬：望夫妻承擔一切能創新局面

李佳芬昨「代夫出征」嘉義造勢晚會，現場支持者不減熱情，主辦單位喊出現場湧入超5萬人，力抗民進黨造勢晚會。李佳芬一出場，現場支持者紛喊「佳芬姊加油」、「佳芬姊我愛你」。李佳芬致辭表示，國民黨過去曾做不好，所以下台，沒想到老百姓吃足苦頭，若國民黨能以韓國瑜拿回執政權，相信韓國瑜絕對可以為台灣開創清廉有效能的政府，韓國瑜說貪污關到死，她一點都不緊張，韓國瑜是不貪，所以他才說要重啟特偵組，台灣不能再等。

她提到，「我自己先生我很清楚他個性，雖然現在鋪天蓋地黑我們，黑到不知道發生什麼事，選舉是一時的，我是什麼人我很清楚。」她希望夫妻承擔的一切能為台灣開創新局面，嘉義號稱民主聖地，今年一定讓貪污腐敗政府看到人民做主是什麼樣的局面。

（綜合報道）

（台灣大選倒數第4日）