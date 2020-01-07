華專家：限制出口反促AI發展

稱將激發自主研發能力

項立剛接受《環球時報》採訪時表示，中國毫無疑問是全球人工智能軟件最重要的市場之一，不過目前尚未形成完整的產業鏈，因此美國的出口管制很有可能對中國相關產業形成一定影響。不過他認為，從另一個角度看，出口限制或將激發中國自主研發的能力，加速相關軟件的發展進程，長遠來看將促進中國相關產業的發展。

《環球時報》還援引美國科技記者梅茨（Cade Metz）2019年初為《紐約時報》撰寫的報道指，美國科技公司、學術界以及決策者都曾呼籲商務部「從寬處理」人工智能出口規定，認為限制人工智能技術出口反而會促進美國的競爭對手，尤其是中國的人工智能行業發展，傷害美國公司，進而阻礙美國的技術進步，限制措施本身更有可能沒有實質效果。

美業界：限制成功率低易犯錯

梅茨的文章並引述位於舊金山的開放人工智能研究中心政策主管克拉克（Jack Clarke）表示，可以完全控制出口的例子非常少，而犯錯的概率相當大；一旦限制的執行出現問題，可能會對人工智能界造成真正的破壞。