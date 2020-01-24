美限AI軟件出口 外媒：防技術泄華 涉無人機衛星目標識別 中企巨頭：擁自主技術影響微

美國商務部下屬的工業和安全局（BIS）昨天在《聯邦公報》（Federal Register）發布上述新規，宣布自即日起，從美國出口某些類型的地理空間圖像軟件的公司必須申請許可，出口至加拿大除外。該規定涵蓋可以為智能化傳感器、無人機、衛星和其他自動化設備使用的軟件。

商務部3日通告有關決定時稱，有關產品必須受到貿易限制，因為它們為美國提供「巨大的軍事或情報優勢」。通告表示，「美國政府認為立即實施這些限制符合美國的國家安全利益」。

美國2018年出台《美國出口管制改革法案》（ECRA），首次正式引入對國家安全有關鍵影響的新興和基礎技術的規管，為嚴防技術落入「中國、伊朗、俄羅斯等競爭對手」之手，當中包括人工智能等技術。商務部頒布的上述新規是對該項法案的首次落實。

美智庫：為阻企業助華壯大軍力

華盛頓智庫「戰略與國際研究中心（CSIS）」的技術專家劉易斯（James Lewis）早前也對路透社表示，此舉是為了阻止美國企業幫助中國製造更好的人工智能產品，以壯大中國的軍事力量。劉易斯稱，新規可能會受到業界的歡迎，因為業界原本擔心針對AI軟硬件的出口限制會更加廣泛。英國《金融時報》指出，美國政府在落實上述法案方面「動作相對緩慢」，主要因為科技業界一直擔心，全面限制對中國出口技術會阻止中美研究人員交流，有礙技術創新，而無益於經濟與保障國家安全。

美國早前已出台其他針對AI的貿易限制措施，包括將海康威視、大華、科大訊飛、曠視等28家涉及人工智能、人臉識別、安防監控業務的中國科企列入實體清單，禁止美企向這些公司銷售晶片。

大疆稱利好 華為未置評

針對美國上述新規，大疆創新昨回應內地官媒「觀察者網」表示，新規對大疆來說算是一個利好，因為大疆本身有自主研發的航測軟件「大疆智圖」。另一AI公司科大訊飛亦稱新規對其影響不大，其擁有的全球領先的人工智能核心技術均為自主研發。同樣稱新規暫無影響的，還包括北京數字地圖服務商四維圖新，原因是其地圖均為自採，其地理圖像軟件也是自研。華為則尚未對此置評。

美國科技新聞網站「The Verge」認為，新規或對中國或其他競爭對手發展人工智能技術影響甚微。雖然部分軟件出口受到限制，但相關基礎研究仍在網絡上公開，工程師可自行開發軟件。

路透：料美將鼓勵他國仿效

路透社指出，儘管新規目前只在美國生效，但政府可能會將其提交到相關國際組織，嘗試鼓勵其他國家仿效採取類似管制措施；亦有可能在未來出台其他措施限制更多類型的AI軟件。

新規文件現開放60日的公眾評論期。有美國網民留言質疑禁令的實際效果，有人則認為禁令必將失敗，因AI技術的進步一直歸功於開放的知識共享。