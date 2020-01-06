維權律師郝勁松涉尋釁滋事被拘

【明報專訊】內地知名法律人士郝勁松被控涉嫌尋釁滋事遭山西定襄縣公安局刑事拘留。對於具體案情，定襄警方稱不便透露，但明確表示，並非因在定襄範圍內犯事。內地當局近日針對維權律師展開一波拘捕行動，疑與上月在廈門舉行的討論當前社會及政治局勢的會議有關。
北京的「時間視頻」報道，山西定襄縣公安局證實郝勁松因涉嫌尋釁滋事被該局刑拘留。郝勁松於上月12月10日、11日就連續兩天遭到戶籍地山西省定襄縣晉昌鎮派出所以「尋釁滋事」為由傳喚，17日又再遭該派出所傳喚，隨後被行政拘留15天。1月2日，行政拘留期滿被轉刑事拘留，控罪為涉嫌尋釁滋事。
郝勁松生於1972年，為著名人權律師。自2004年開始先後7次將國家稅務總局、北京地鐵運營公司、北京鐵路局告上法庭。他因對打破行業「霸王條款」起到了一定作用而入選「2004年構建經濟和諧十大受尊崇人物」；被先後提名為2005中國法制新聞人物，2005年度十大法制人物，並以「維權戰士」的身分寫入《2005中國法治藍皮書》。
未知涉廈門會議否
對於這次被刑事拘留，定襄警方稱不便透露具體案情，但表示並非因在定襄範圍內犯事。內地在近半個月內，已有大批維權律師被警方帶走或失聯，包括北京律師丁家喜、四川律師盧思位及2019年才刑滿釋放的異議人士唐荊陵等，主要是針對打擊12月上旬由異議人士、人權律師等參與的「廈門會議」，與會者討論了當前社會及政治局勢。郝勁松此次被刑拘未知是否與廈門會議有關。