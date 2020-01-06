維權律師郝勁松涉尋釁滋事被拘

北京的「時間視頻」報道，山西定襄縣公安局證實郝勁松因涉嫌尋釁滋事被該局刑拘留。郝勁松於上月12月10日、11日就連續兩天遭到戶籍地山西省定襄縣晉昌鎮派出所以「尋釁滋事」為由傳喚，17日又再遭該派出所傳喚，隨後被行政拘留15天。1月2日，行政拘留期滿被轉刑事拘留，控罪為涉嫌尋釁滋事。

郝勁松生於1972年，為著名人權律師。自2004年開始先後7次將國家稅務總局、北京地鐵運營公司、北京鐵路局告上法庭。他因對打破行業「霸王條款」起到了一定作用而入選「2004年構建經濟和諧十大受尊崇人物」；被先後提名為2005中國法制新聞人物，2005年度十大法制人物，並以「維權戰士」的身分寫入《2005中國法治藍皮書》。

未知涉廈門會議否

對於這次被刑事拘留，定襄警方稱不便透露具體案情，但表示並非因在定襄範圍內犯事。內地在近半個月內，已有大批維權律師被警方帶走或失聯，包括北京律師丁家喜、四川律師盧思位及2019年才刑滿釋放的異議人士唐荊陵等，主要是針對打擊12月上旬由異議人士、人權律師等參與的「廈門會議」，與會者討論了當前社會及政治局勢。郝勁松此次被刑拘未知是否與廈門會議有關。