浙警不滿被辭投訴 兩度遭困精神病院

診斷書經手寫修改 稱有精神病症狀

上游新聞報道，32歲的周洋在2013年大學畢業成為浙江省未成年犯管教所八監區的警察。入職後，他因攜帶私人手機進監區違反規定被批評。不久後，周洋再次因違反規定被批評，並被紀檢部門調查。他隨後被建議自願提出辭去公職，但他拒絕並投訴。

雙方協商無果，管教所在2018年4月要求周洋做精神鑑定。在管教所負責人陪同下，周洋到杭州市第七醫院作精神鑑定，並被要求入院治療。據醫院診斷書顯示，經診斷周洋為「躁狂，不伴有精神病性症狀」。但6天後，診斷醫師在原診斷報告上手寫修改診斷為「躁狂，伴有精神病性症狀」。

受傳言影響離婚 5年未能正常工作

憑藉此診斷，管教所對周洋作出停職處理，收回其備勤房和證件，每月只能領一半工資，還被要求按照醫囑吃藥。周洋稱，他始終不認為自己患精神疾病，且一直拒絕服藥。周洋稱，因單位同事都稱他患有精神病，為他的生活帶來了不可彌補的傷害，他多次找管教所投訴。妻子為此與他離婚。鄰居胡女士稱，她幫周洋介紹過幾個女朋友，「但到單位打聽他有精神病就都吹了。」

周洋稱，因其間不斷起訴管教所，2018年8月16日，他被強制送入杭州市第七醫院接受治療。「我沒有做任何危害社會的事情，即使我要接受強制治療，也要監護人同意，而我父親當時並沒有簽字。」周洋說，入院後，醫院精神科出具診斷報告稱，周洋因「反復興奮話多、情緒不穩5年餘，加重半月」入院。但同年8月，具精神疾病鑑定資質的浙江省立同德醫院檢查周洋，報告顯示被測者心理健康良好。

法院稱非民事不受理

周洋表示，浙江省未成年犯管教所未經其同意，作精神鑑定並關入精神病院，侵犯其名譽權和相關權益。為此，周洋多次以「被精神病」向多級法院起訴，要求恢復公職。但法院認為周洋的訴訟不屬於民事案件的受案範疇，不予受理。

浙江省未成年犯管教所政委方昌順表示，周洋一事屬其上任前事宜，目前仍在處理中，但周洋所述也並非完全屬實，但此事暫不方便詳細透露。