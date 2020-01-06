捷克傳媒：捷台友好 北京擬取消購客機

原定買30架短程飛機 遲未交易

中央社引述捷克媒體Denik N2稱，雙引擎的短程飛機L-410是捷克重要的出口商品，至今已生產逾1000架，中方原本計劃向捷克購買30架。L-410開發是在1960年代由捷克的萊特庫諾維采負責，目前由捷克的LET生產，主要用在民航運輸上。

捷克總統府官員透露，中國大陸領導人對布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib）和捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）不滿，可能是這筆交易遲遲無法進行的原因。

北京懲罰布拉格友台立場

賀吉普由於「一中條款」的爭議，去年10月解除與北京姐妹市的關係，並安排本月13日與來訪的台北市長柯文哲締結為姊妹市；而柯佳洛打算在台灣的總統大選後訪台，這都被認為是捷克與台灣關係升溫的信號。捷克總統府對外辦公室稱，中國大陸因為柯佳洛訪台而中斷這項購機計劃，「不是不可能的事」。

總統澤曼斥布拉格傷害國家利益

近年來，中捷關係風波不斷，北京為了懲罰賀吉普的友台立場，取消布拉格愛樂樂團在大陸的巡迴演出，並中止深圳與布拉格的直航規劃。此外，捷克情報機構警告華為公司產品的安全性，也導致兩國關係緊張。對於布拉格市政府的有關新聞，以友中聞名的總統澤曼的發言人曾指責這是「蓄意破壞與中國關係」，聲稱布拉格市議會在「系統性地傷害捷克國家利益」。