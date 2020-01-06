選前超級星期日 藍綠衝刺拉票 蔡英文續打「香港牌」 韓國瑜倡肅貪保廉

墜機後蔡英文停競選活動 昨重啟

中央社報道，因早前軍方黑鷹墜機事故暫停競選活動3天後，蔡英文昨偕副總統候選人賴清德等人重啟選舉行程，首站直奔南投埔里恒吉宮參拜。其間，蔡英文呼籲民眾要盡責，用選票保護台灣的民主自由，令全世界知道台灣民眾有意志保護台灣。她再打「香港牌」，稱香港現况已說明，若不站起來保護台灣，要下一代走上街頭爭取民主自由，將會是非常不好的事。

蔡：大選是改革與反改革選擇

蔡英文其後轉往雲林，晚間連趕台南、桃園、新北等3市的大型造勢晚會。桃園「勇敢自信護台同行」造勢晚會據稱有超過5萬名綠營支持者出席，她在晚會上強調，6天之後的大選是「改革與反改革之間的選擇」，呼籲支持者集中選票，票投民進黨。

蔡英文表示，近段時間以來，相信大家都感覺到好像有一股力量要將台灣往後拉，「我們要進步價值，這股力量把我們拉回保守反動；我們要民主自由，可是這股力量卻只想要卑躬屈膝，恐嚇台灣人民」。

蔡英文說，過去4年，民進黨用行動證明，「國家主權我們一寸都沒有讓，中華民國非但沒有滅亡，而且中華民國，在全體台灣人民的努力之下，經濟正在轉好、社會也一直在進步。」

她指，改革之路比勝選之路更難走，路上的困難更多，但一路走來她沒有猶豫，因為人民的選票「就是希望我帶領台灣改革，帶領台灣前進，帶領台灣穩健地往前走」。

韓國瑜北部造勢 蔣經國陵寢致意

而韓國瑜昨日則在北部的桃園、新北及台北市造勢。《聯合報》報道，韓國瑜先到已故總統蔣經國陵寢致意，後同黨籍立委到桃園市蘆竹區參加「榮耀翻轉團結大會」。

韓國瑜在會上致辭批評民進黨「假台獨、真貪污」，不敢獨立，卻養網軍、籠絡媒體，打壓在野黨。現場數千民眾揮舞國旗高喊「凍蒜」(台語諧音「當選」)。

韓國瑜抨擊日前民進黨通過的《反滲透法》稱，該法好像在每個人民的脖子上綁了一顆炸彈。「遙控器在民進黨手上，要誰的脖子爆炸，只要按下遙控器就好」，包括「親民黨主席宋楚瑜、台北市長柯文哲、前總統馬英九、甚至雲門舞集創辦人林懷民、歌手五月天，每一個人都可能有危險，這是多麼痛苦，也讓每個人都充滿恐懼與憤怒。」

韓批《反滲透法》如民進黨控制的炸彈

韓國瑜說，近兩三年來台灣人很難快樂，年輕人看不到世界變化，周邊國家也沒有把台灣當作一回事；質問現時台灣「國力在衰退、信心在動搖」，年輕人被低薪困住，「怎麼會淪落到這地步？」呼籲支持者「向民進黨說NO」，「讓貪污政黨下台」。

他向現場支持者表示，他當選後將保證兩件事，一是「一定要帶動國民黨改革、更貼近人民，全力培養下一代」，二則「一定建立清廉政治、不貪污的政治，重新啟動特偵組」。

（綜合報道）

（台灣大選——倒數第5日）

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