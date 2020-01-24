辱客隊外援 與主隊洋帥衝突 大鬧CBA比賽 球迷終身禁入場

對此，CBA昨日開出嚴厲罰單，終身禁止汪踏入CBA賽場。

該場比賽進行到第3節中段時，江蘇隊落後2分，坐在觀眾席第一排的汪友成不斷謾罵客隊球員，並對遼寧隊洋將、曾在NBA效力多年的史蒂芬森（Lance Stephenson）做出侮辱手勢。一旁的江蘇隊斯洛文尼亞籍主教練貝西諾維奇（Memi Becirovic）妻子上前制止，卻遭汪兩度推開，其後汪繼續指着她辱罵，甚至起身意圖打人。

曾執教斯洛文尼亞、伊朗的貝西諾維奇，見狀怒不可遏，衝向觀眾席，隔着廣告牌與汪理論，兩人發生肢體衝突，貝西諾維奇疑似掌摑汪，隨後兩人被拉開。比賽因此中斷近5分鐘，貝西諾維奇和汪均被罰出賽場，最終江蘇隊以103比111不敵遼寧隊。

球迷為江蘇男籃小股東

事件在內地引起極大反響，新浪網稱，汪是一名建築商，名下有10多家公司；他不僅是江蘇鎮江句容市籃球協會主席，還是江蘇肯帝亞的小股東，所以他可以坐在最前面的位置。澎湃新聞網報道，衝突事件後，句容市文體廣電和旅游局2日發聲明稱，句容市籃球協會是當地籃球愛好者自發組織的社會團體，與體育行政主管部門無直接隸屬關係，汪不屬於公職人員；翌日再度發函，督促句容籃協罷免汪的職務，並積極配合相關部門後續調查處理。當時，新浪體育有評論稱，籃協主席姚明或會介入處理，並認為主場球迷與主隊衝突極為罕見。

貝西諾維奇獲從輕處罰 停賽1場

CBA昨日發出處罰通告稱，汪系蘇州賽區持證人員，CBA聯盟研究決定，取消其聯賽持證資格，列入CBA觀賽黑名單，終身禁止他進入任何CBA賽場。通告同時指出，貝西諾維奇違反聯賽紀律準則，但考慮到事出有因、情有可原，對貝西諾維奇從輕處罰，通報批評並停賽1場。蘇州賽區和江蘇隊則被處以警告、通報批評，江蘇隊還遭核減參賽費5萬元人民幣，用於「當地球迷文化建設，弘揚賽場正能量」。CBA並感謝貝西諾維奇夫人在觀看比賽過程中主動制止不文明行為、維護賽場秩序，邀請她及其家人參加即將在廣州舉行的CBA全明星周末活動。CBA除強烈譴責汪的球場暴力行為，還查出他有鬧事前科，去年11月8日蘇州肯帝亞主場對天津先行者的比賽中及賽後多次辱罵客隊球員，蘇州市公安局昨日已對汪進行治安處罰。