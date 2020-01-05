駐京周記：屢爆傳染病也關假疫苗事

抗拒打「疫苗」 怕害了孩子

截至昨日，從武漢返港人士中，已有8人出現發燒不適徵狀，最終多人被證實是患有甲型流感。這與武漢在去年12月以來大規模爆發甲型流感的基本脗合。記者曾經帶著疑問與多名從醫的朋友閒聊，對方都很感嘆，稱這是因為接種疫苗的人數少導致的。一名在北京的醫生朋友就說，長春長生疫苗事件發生後，內地疫苗供應出現銳減，但為保證老人和幼童健康，當局首先要求保證對抵抗力較弱的長者和兒童免費供應疫苗。「但是很多人都不打。很多學校都是給孩子免費打疫苗的，有很多家長卻對打疫苗很抗拒。記者又向另外一名北京朋友詢問，得知他沒有叫孩子打甲流疫苗，理由很簡單，他認為甲流只是普通感冒，依靠抵抗力就能對付過去，且對完善自身免疫系統有好處；但若注射時遇到假疫苗的話，可能會害了孩子一輩子，或者自己也會抱憾終身。兩方面的意見都有各自的道理，只是未料到，長春長生假疫苗事件，居然影響如此深遠，導致普通民眾對疫苗的不信任感至今未曾降低。若僅是普通一些的流感疫苗倒還罷了，其他涉及到小兒麻痺、白喉類的疫苗，若民眾普遍抗拒，又會如何呢？

需要正視的是，疫苗作為各國衛生部門甚至世衛通行的醫療防疫手段，其對社會或者家庭及個人的益處必然大於害處。問題是如何重建人們對國產疫苗的信心，這除了政府部門加強監管外；也要讓民眾對疫苗有正確的認識。而媒體在這中間起到的監督作用也不能忽視。

明報記者 鄭海龍