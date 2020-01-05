解讀黑鷹黑盒 台運安會：排除機械亂流

指是否人為造成仍有待調查

黑鷹直升機失事後，軍方在3日上午尋獲黑盒，送往運安會釐清肇因。中央社昨引述運安會主委楊宏智表示，目前兩具黑盒已經全部解讀完畢，將全部送交給國防部。《聯合報》報道，運安會表示，根據初步調查「看不出有亂流迹象」，至少有80％至90％可排除下沉氣流問題，機械問題也是八成排除，僅剩一張晶片卡需原廠解讀，是否為人為因素則需「進一步分析」。

另外，針對稍早傳出黑鷹直升機是「撞山」，運安會表示，「暫時不能用此說法」。

空軍司令部昨日下午已取得黑盒相關資料，包括座艙語音紀錄CVR、飛行數據紀錄FDR、飛機健康管理單元數據HUMS及衛星定位系統GPS等資訊。空軍指出，後續將交由飛機失事調查委員會，依據現行「空軍飛行及地面安全教範」有關飛機失事標準作業程序，進一步與其他事實資料，如錄音抄件、天氣資料、飛行航迹、飛行計畫及修護經歷等，進行交叉比對、分析評估、研討審查等工作，以完成後續調查報告釐清肇因。

初步報告一個月後公布

空軍表示，已成立專案調查委員會，並邀集運安會、飛航專家及學者等，成立各級審查委員會審查，因調查分析尚需相當時間執行，初步報告預計在一個月左右提出，完整事發調查報告，依過去經驗，會在一年內對外公布。