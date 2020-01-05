韓國瑜台南造勢 號稱10萬人出席 學者：踩入綠營票倉 數據對選情有回穩作用

主辦方稱有10萬人出席，學者分析稱若數據可靠，在堪稱藍營「沙漠區塊」的台南，這樣的指標對選情有回穩作用。

國民黨的「衝破南關，柱守台灣，聯合造勢聯歡大會」昨日下午2時在台南歸仁運動公園舉行。

據《聯合報》報道，因為台南歸仁是綠營的大票倉，會前傳出有人「揪團」要到場抗議，揚言「要給中國同路人好看」。為避免去年10月韓國瑜在台南遭丟雞蛋的事件重演，警方一早就派員巡守，並有便衣在會場內外監控，防止脫序行為。而在韓國瑜上台前，舞台上方高空發現有無人機盤旋，立即通報維安人員以干擾槍「擊落」。

維安人員會場「擊落」無人機

由於黑鷹失事導致8名將士罹難，藍營也呼籲韓、洪支持者不穿紅色衣服，改穿黑色或素色衣服。下午2時活動開始，眾人先齊唱「國歌」，接着由洪秀柱與10位退役將軍，帶領民眾為罹難者默哀30秒。

昨日，韓國瑜在下午約3時35分到場，上台與在場人士為罹難者默哀，活動主持人隨即喊出「現場超過10萬人」。

韓國瑜致詞時表示，此前從未發生過同類重大事故，台灣人、台軍失去多位優秀的將領，台灣民眾定必沉痛哀傷及難過。

同時，韓國瑜又批評蔡英文政府改革年金制度，令軍方及警方等對台灣信念動搖，並形容台灣是「外強中乾」，呼籲台南民眾作出睿智決定，共同反省、思考、檢討，集中力量改變台灣命運。「三立電視」報道，韓國瑜現身約半小時，致詞一結束即離開現場。

王金平稱沒機會與韓同台

國民黨選情一直不見起色，內部團結引來關注，特別是前立法院長王金平的取態，也影響藍營的整合。

不過，昨日王金平並沒有出席國民黨在台南造勢活動，對於有消息稱洪秀柱競辦曾致電邀請，王金平表示沒有接到。針對選前是否有機會與韓國瑜同台，王金平表示，已排滿為立委候選人輔選的行程，「比較沒有機會吧」。至於韓營呼籲王金平「放下小我」，王金平則連稱「能力不足、能力不足啦」。

對此，韓國瑜全國競選總部主任委員朱立倫指出，這不是黨內整合問題，每個人都有行程；在選舉最後關鍵時刻，就是要爭取最後勝選，「沒有任何人有權或可以有個人的思考，這時候都是以大局為重，我們希望大家放下自我，共同以大局為重」。

學者：南部若零突破可翻盤

同時，朱立倫又表示，相信9日國民黨在台北凱道的造勢，還有選前之夜在高雄、在新北等，「大家都會團結在一起」。

昨日重啟造勢活動的還有民眾黨和時代力量，不過，民進黨就在今日才在台南恢復造勢。

台灣時事評論員、中國文化大學教授鈕則勳對本報表示，台南作為國民黨上屆立委選舉一席都沒有的「沙漠區塊」，藍營在當地基層實力很弱，若造勢會如主辦方所說有10萬的人氣，顯然是一種鼓舞，會對選情有回穩作用，但有沒有可能回升還要看接下來的策略。

鈕則勳表示，洪秀柱「南征」對國民黨台南選情有號召力，不過她面對的是民進黨上屆立委選舉的「票王」王定宇，難度還是很大。鈕則勳認為，若國民黨在台南能夠有「零的突破」，又在北部大贏，那麼韓國瑜就可能翻轉選情。

明報記者

（台灣大選倒數第6日）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676