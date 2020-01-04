平移24米樓內照辦公 「讓路」建高速 收工門口已不同

《齊魯晚報》報道，被平移的商用混凝土拌和站辦公樓位於新建的濟南繞城高速公路二環線東環段東側，為5層鋼筋石屎框架結構，現澆樓屋面板，建築面積5386平方米（約5.8萬呎），其平面東西長度59.4米、南北寬度18.2米，各層層高均為3.9米，室內外高差0.75米，建築物高度20.125米。

切斷地基 大樓置托架滑軌道

該辦公樓2017年才投入使用，濟南「大東環」項目辦主任劉強稱，整個「大東環」項目對環保要求較高，如果拆除建築物會花費較多費用，企業另地重建也存在諸多問題，因此選擇向東平移。

平移工程先由施工人員將大樓托換到一個托架上，下方有滾軸及軌道，並將建築物與地基切斷，就形成一個可移動體，然後用牽引設備將其移動到固定的新基礎上。工程設置16個工作千斤頂，計算使用工作能力小於千斤頂額定工作能力的40%，最大限度保證整體建築物平移過程的平穩、連續。平移工作從上月27日7時到30日10時15分完成，76小時移動24.45米，相當於每小時移動約32厘米，每分鐘移動約0.53厘米。前期已對樓座進行超強加固，平移後，劉強指出，「現在的樓比原來還堅固」。

耗76小時 平整度在2毫米內

在平移過程中，樓內有人照常辦公，一名在3樓的工作人員表示：「最大的不同是，早上上班的門口和下班的門口不一樣了，感覺很奇妙……難得的經歷，很多人都感覺不可思議」。現場負責人說，提前已做好通往樓上的臨時通道，預留電纜及網線的長度並作保護，做好消防及上下水管道的保障措施，平移時採用多點同步液壓控制系統和健康監測分級預警系統，嚴格控制平移速度和建築物加速度，因此不影響樓內行走和辦公。

今次建築物平移速度較快，負責項目設計、施工的山東建築大學相關技術負責人表示，關鍵在於保證行走軌道上表面和托換結構下表面的平整度，今次嚴格控制在2毫米內，這項平移技術成果獲得國家技術發明二等獎，處於國際領先水平。