北京聞風：培育領導梯隊 大批70後廳官跨省任職 ／文：鍾鳴九

新崗位多為黨政一把手

值得注意的是，在跨省廳官中，70後或準70後佔大多數，他們不僅學歷較高，且從政經驗豐富，新崗位又多為握有實權的黨政一把手。其中清華大學管理科學與工程專業研究生畢業的王立奇，1977年12月出生，大學畢業後長期在黑龍江省基層工作。此次履新，他或是全國地級市中最年輕的市長。

依據中央對幹部管理的序列要求，不同級別的幹部交流任職有一定範圍。過往，中央和國家機關到省市區交流任職、省際之間省部級官員交流任職，以及同一省（自治區、直轄市）內部的官員交流任職較為常見，而廳官跨省任職卻比較少見——尤其是年輕廳官。

十八大之後，習近平非常重視對優秀年輕幹部的選拔培養，並多次發表講話，形成中央對選拔培養優秀年輕幹部新論述。去年3月，中共中央印發修訂後的《黨政領導幹部選拔任用工作條例》明確要求，實行黨政領導幹部交流制度，加強工作統籌，加大幹部交流力度，交流對象也重點放在縣級以上的地方紀委監委、法院、檢察院黨委，以及政府相關部門主要領導上。

黨政國企部門間流轉

此次，中央啟動跨省廳官任職之舉，正是落實「中組部選派優秀幹部跨省、區交流工作的部署」要求。從跨省廳官的情况來看，有從行政一把手轉任黨委正職的，有從政府部門轉任地方領導的，也有從國企轉任政府領導的，均在落實上述《條例》要求，推進地方與部門之間、地區之間、部門之間、黨政機關與國有企事業單位，以及其他社會組織之間的幹部交流機制，構築國家治理體系和治理能力現代化的人才保障。

北京專家認為，對優秀年輕幹部選拔培養，是中央加強領導班子和幹部隊伍梯隊建設的基礎工程。未來，通過在不同地域、不同發展水平的崗位磨練，跨省廳官能獲豐富從政經歷，還可能脫穎而出，成為政壇「希望之星」。能否在任內經得住考驗，做出不俗成績，將成為中央對其委以重任的重要參考。

隨着近期各省市地方兩會陸續召開，跨省廳官也將集中出現在公眾視野，這一群體值得關注。

[鍾鳴九]