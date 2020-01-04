競選辦稱韓國瑜長女將站台：谷票武器

《聯合報》引述韓辦人士稱，韓冰「長相甜美，有禮EQ好」，稱不少支持者希望盡快看到她助選；韓冰去年7月已回台，一直有參與助選，但因韓國瑜擔心韓冰會受傷害，未讓她現身。該人續說，現在「黑韓力道很大」，韓國瑜希望保護女兒到投票前夕最後一刻。台媒「ETtoday新聞雲」早前報道，韓國瑜在一政論節目曾提到沒讓女兒助選，是因有人聲稱她懷孕，他不願女兒被抹黑造謠。昨在稍後「ETtoday新聞雲」亦引述韓辦稱「目前無此規劃」。

在2018年九合一地方選舉，韓國瑜以15萬票的差距戰勝民進黨對手陳其邁，令高雄「綠地變藍天」。當時韓冰率領「空軍（網軍）」主導的網絡戰，曾令韓聲勢大起，吸引很多年輕人，成為勝選一大關鍵。

韓指槍擊案自編自導 陳水扁告誹謗

另外，針對韓國瑜日前在總統電視辯論會上重提2004年總統大選的3．19槍擊案、並指是時任總統府秘書長邱義仁一手主導，前總統陳水扁昨天到台北地檢署提出控告韓國瑜涉嫌妨害名譽。陳表示，韓國瑜為了選總統，重提槍擊案是邱義仁一手主導、「是扁自導自演」，他「忍無可忍」要提告討回公道。韓辦表示，槍擊案是可受公評之事，全民都想知道真相。

（綜合報道）

（台灣大選）