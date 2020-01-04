墜毁黑鷹疑頭撞地 罹難者坐前排 生還者：機身突降 撞後艙內人「擠在一起」

黑盒最快今解讀完畢

台軍載有多名高階將領的UH-60M黑鷹直升機墜毁事件，導致8死5傷慘劇。搜救人員前天結束任務，檢方與軍方昨天展開事故調查。台軍方昨日清晨再派遣特戰與空軍官兵趕往現場，台北地檢署檢察官與刑事局人員亦到場調查，中央社引述台國防部消息稱，上午10時40分尋獲黑盒，並送往運輸安全調查委員會作資料判讀，釐清事故原因。運安會執行長官文霖下午表示，已收到黑盒，晶片完好無受損，預計今日完成解讀。《聯合報》報道，檢察官與刑事局人員下午提着橘色帆布袋及紙箱物品出來，以軍用巴士載走。軍方表示，裏面是協助調查的重要機件，今天已完成必要的採證。

台網媒「上報」引述生還者稱，失事前黑鷹毫無異狀，但突然間下降。當時機上人員以為是抵達前的正常降落，想不到突然撞擊後翻滾，有人被甩出去，「機艙內的（人）都擠壓在一起」。TVBS新聞引述目擊者稱，失事前的黑鷹飛行高度降低，失事後呈現前後折斷。罹難8人都集中在前3排座位，其中沈一嗚、于親文少將坐在第三排。《中國時報》引述軍方人士稱，不排除直升機在失事時機頭撞地。有航空業人士批評，那麼多重要的將軍都坐在同一直升機，認為軍方全無風險管理概念，排行程的人「嚴格講起來應該要槍斃」。台國防部官員回應，台軍各級長官專機派遣，均依照「國軍行政專機申請使用作業規定」執行。

台媒CTWANT統計，全球近5年黑鷹直升機已發生10宗墜毀事故，包括去年在美國發生兩宗。黑鷹製造商西科斯基（Sikorsky）表示已知悉相關事件，表示深切哀悼，將為調查機構提供協助。被問及會否派專家小組赴台，公司僅表示安全是首要目標，失事原因等細節將由調查機構答覆。

新黨促檢討軍購 勿用「迫降」字眼

對於黑鷹頻頻出事，新黨黨主席郁慕明昨要求蔡英文找第三方專業團隊詳實檢查該款直升機，並全面檢討對美軍購及向美索賠。《自由時報》報道，郁慕明說，首先他要提醒蔡政府用詞謹慎，直升機不是「迫降」，而是墜落，錯指「迫降」會變成是機師責任，「幫美方卸責」。他強調，台灣購入60架黑鷹，應由美國政府代向原廠索償。

參謀總長追封一級上將 近10年首人

蔡英文昨在總統府召開「國防軍事會談」，會前先默哀一分鐘，裁示追封沈一鳴為空軍四星一級上將，並頒授「青天白日勳章」。自2013年台灣國防部修法，降編非戰爭時期的參謀總長為三星二級上將，沈一鳴因公殉職獲晉級，是2009年來第一人。另在事件喪生的于親文少將、洪鴻鈞少將等6人依原階各追晉一階，國防部總士官長韓正宏獲頒「雲麾勳章」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676