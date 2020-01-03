揚州大學爆肺結核 校方：已全面控制

宿舍職員：不知具體感染人數

內地媒體「紅星新聞」報道，12月26日，多名自稱是揚州大學學生的微博網民爆料，稱大學瘦西湖校區本學期出現多宗學生感染肺結核事件。當日下午4時許，網民再貼出一張QQ聊天對話截圖，顯示該校學生工作處作出通報稱，「發現少數幾例肺結核確診學生」，「在省、市、區疾控部門的指導下，學校已經主動採取有效措施。此外，學校還將在疾控部門的專業指導下，進一步主動防控、積極防控。」

31日，揚州大學校團委證實疫情屬實，稱情况已經得到全面控制，學校已對「有必要的學生」安排身體檢查，發生疫情的相關學院也對學生活動的有關場所全面消毒。學生宿舍管理辦公室一名工作人員則表示，已確診肺結核的學生均已採取了相應的防控措施，目前都在醫院接受治療，並不在學校。不過，對於感染肺結核的具體人數，該名工作人員表示不清楚。

學生稱提心吊膽 公共場所人數驟減

有學生表示，他們並沒有看到校方的通報，「每天都過得提心吊膽的。」該學生稱，自發現學生感染肺結核的消息傳出後，學校圖書館、食堂、自習室等公共場所的人數驟減，校內幾乎人人出門都戴口罩。因為害怕被傳染，其寢室還自費購買了多瓶酒精給宿舍消毒。在微博上，有不少學生亦在要求學校發布官方消息，以緩解恐慌。

疾控中心稱可控可治 籲勿信謠言

揚州市疾控中心在接受查詢時稱，相關情况將在官方平台通報，目前不方便告知，又表示肺結核屬於慢性傳染病，可控可治，籲民眾毋須恐慌，也不要輕信網上謠言。

公開資料顯示，肺結核在內地屬於乙類傳染病，主要通過呼吸道傳播，常見症狀是咳嗽、咳痰、低燒、夜間出汗、午後發熱、胸痛、疲乏無力、體重減輕、呼吸困難等。與肺結核病人共同居住、同室工作、學習的人都為密切接觸者，有可能感染結核菌。