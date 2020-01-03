台政黨煞停造勢 行政院設應變小組

民進黨停競選活動3天

中央社報道，競逐連任的台灣總統蔡英文昨日上午在台北小巨蛋參與民進黨立委候選人造勢，事故發生之後，總統府及蔡英文競選辦公室分別發出通知，取消原訂昨日下午赴屏東的公務及輔選行程，競選辦指出，取消原因是蔡高度關注搜救進度，以便隨時聽取簡報。其後蔡英文競選辦發聲明稱，蔡作為三軍統帥，與行政團隊正以全力進行救援工作並釐清事故原因為先，蔡英文及副總統候選人賴清德即日起暫停選舉造勢活動及相關行程3天。民進黨主席卓榮泰也宣布，全黨暫停競選活動3天。

親民黨明改單純音樂會

國民黨的總統候選人韓國瑜陣營表示，韓國瑜取消原訂昨日的錄影專訪和今日的公開行程。至於明日在台南的造勢活動會否取消，韓陣營尚未回應。親民黨原計劃今日在高雄舉行造勢活動，並預告曾參與國民黨初選落敗後退黨的鴻海創辦人郭台銘將到場支持，該黨總統候選人宋楚瑜宣布，造勢活動取消，高雄音樂晚會照常舉行，但改為單純音樂會，不會有政治宣傳，宋與郭都不會到場。台灣民眾黨、時代力量亦都取消昨日的競選活動。

另外，行政院長蘇貞昌昨日表示，即日設立「2020年二合一選舉重大事件應變小組」。行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）在記者會稱，這個小組是按照往例，在大型選舉時，由行政院建立應變機制，以應對可能發生的意外狀况。

（台灣大選）