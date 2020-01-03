台黑鷹墜毁 參謀總長連7將士遇難 同型直升機停飛檢查 蔡英文命軍方下半旗

參謀總長沈一鳴上將、政戰局副局長于親文少將等及機組人員共13人，昨晨7時50分搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行農曆新年慰勉，在新北烏來、宜蘭交接處山區失聯。《聯合報》引述台軍消息稱，第一個發出求救信息的，是同機的軍聞社記者陳映竹。她失事時坐在機艙後側，墜毁後用手機透過軍聞社LINE群組回報飛機失事，而她腳被殘骸夾住，無法動彈。救難隊員在昨午1時30分接觸待救者。從搜救隊傳來現場狀况，黑鷹已損毁不成形，有罹難者被壓在 殘骸下，慘不忍睹。

山區失聯 同機記者發求救信息

事發後，中央社報道，台國防部在空軍松山基地指揮部召開記者會，軍方指出黑鷹失聯最後的回報時間是在上午8時6分左右，主要回報「能見度符合進場標準」等，並沒有提及其他狀况，軍方將組成專案小組了解事件肇因。而機上共8人罹難，包括沈一鳴上將、于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將，一名少校參謀和一名士官長，以及黑鷹2名機師、1名機工長。另5人獲救，包括後次室次長黃佑民中將、通次室曹進平中將、作計室處長劉孝堂少將、作計室參謀周欣頤中校和陳映竹。

昨晚9時，最後一具遺體運出，參與搜救的軍官說，救援任務告一段落後，將由憲兵把守，明天派特戰部隊、飛安組人員到現場處理殘骸，並調查事故原因。目前生還者都送往三軍總醫院留醫。

蔡視沈明日之星 妻：以夫為榮

這是台軍最高軍階將領在軍機失事中喪生事件。罹難的沈一鳴籍貫江蘇宜興，卒年62歲。他曾任國防部副部長、空軍司令、副參謀總長等職。去年7月1日，升任參謀總長。作為三星上將，沈一鳴是蔡英文政府看重的明日之星。參謀總長是台灣軍令系統最高指揮官，為台灣軍職最高職務；換言之，除蔡英文作為三軍統帥，以及屬於軍政系統的國防部長外，沈一鳴是軍職中最高職務。參謀總長一職由副參謀總長執行官劉志斌上將代理。

早在1974年10月，台軍曾發生一次直升機墜機事件，當時造成陸軍政戰主任張雯澤中將、第一軍團司令苟雲森中將、第十軍長馮應本少將等多位將校殉職，原內定接掌參謀總長的陸軍總司令于豪章也半身癱瘓，升職無望。

蔡英文昨日下午在宜蘭慰問沈一鳴夫人後表示，「她對我說，沈總長為國辛勞，她以沈總長為榮，一定會堅強。」蔡又到空軍松山指揮部慰問其他罹難官兵的家屬，稱要從優、從寬、從速辦理後事。蔡英文又下令所有國防軍事單位降半旗3天。

台軍方人士昨晚表示，空、陸軍共44架黑鷹直升機已全面停飛，就操控、雷達、動力、結構等系統檢查，進行「天安特檢」。失事的UH-60M黑鷹直升機由美國西科斯基飛機公司生產，2018年7月20日交付使用，失事前飛行時數376小時，近3個月並無重大故障紀錄。

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