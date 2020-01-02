川維權律師來港受阻被拘

據中國人權律師團12月30日在社交媒體發消息指，四川省成都市律師盧思位當天準備到香港參加法律研討會，突然被邊防人員在沒有說明原因下控制，限制他出境。盧思位的妻子張春曉則表示，12月30日晚10點半左右，在外地的盧思位致電給她，「說外面有人敲門，聽起來他的聲音比較慌亂，我還沒來得及多說，他就掛了。我再打過去，手機就關機了。」張春曉說，次日有盧思位的朋友告訴她，收到盧思位的信息，說他已經出事了。「我懷疑盧思位被警察抓了，但是不清楚是哪裏的警察抓的，人被帶到了何處。」

曾辯護六四酒案 代理顛覆案

自由亞洲電台報道，盧思位已經被成都警方扣查。盧思位曾代理過多宗政治案件，包括廣西律師陳家鴻被控「煽動顛覆國家政權罪」的案件，以及為被控煽動顛覆國家政權罪的「六四酒案」被告辯護等。

消息：新立案針對廈門會議與會者

除了盧思位被當局帶走外，浙江維權律師黃志強已證實被當局以「尋釁滋事罪」刑事拘留，以及北京律師丁家喜被帶走，2019年才刑滿釋放的異議人士唐荊陵和劉家財近日也與外界失聯。北京維權律師吳莉表示擔心，當局是否有大規模針對維權律師的行動。

民生觀察網引述知情人透露，近期各地律師被查扣是當局實施的「12·13」專案大抓捕。「12·13」專案由公安部在12月13日立案，針對打擊12月上旬在福建廈門由異議人士、人權律師、維權公民等逾20人參與的「廈門會議」，與會者討論了當前社會及政治局勢。12月27日開始實施抓捕行動。知情人士稱，目前被帶走或失聯的人士，都與「廈門會議」有關。