莫言「被代言案」勝訴 法官：形象超明星 獲賠210萬創同類案新高 莫言稱滿意結果

2018年底，網絡上出現大量與莫言相關的宣傳影片，配音稱莫言使用了一款「陶瓷養生鍋」後給予極高評價，稱「炒菜味道不一樣」、「其他的金屬致癌鍋再用不回去了」，並邀請公司創始人到家中坐客，為其題詞。影片中還有聚會合影及莫言的書法作品。但莫言表示不認識對方，只是對方經人牽線認識了莫言。莫言認為自己在不知情下「被代言」產品，姓名權和肖像權被侵犯，遂將涉事的深圳玉瓷公司起訴至法庭。

用戶尋莫言家屬 指老人被騙數十萬

內地傳媒報道指，更讓莫言不堪忍受的是，有江西的用戶輾轉找到莫言家屬，反映有老人因為信任莫言，向該企業投進去幾十萬，結果損失慘重。莫言在起訴時稱，自己從未使用過被告的產品，也從未對推介其產品，更沒有代言。有網友稱，該企業經營模式涉嫌傳銷，「不直接銷售陶瓷鍋，而是通過發展下線人員入會獲得收益」，並且「聲稱9000塊錢買9件陶瓷的鍋碗瓢盆，最多值500塊」。

被告：影片僅內部傳播

被訴後，深圳玉瓷公司辯稱沒有在網上傳播影片，也沒有授權其他組織，又稱製作《玉瓷企業宣傳片》的目的僅是用於內部員工激勵。2019年5月底，深圳市寶安區法院一審判令深圳玉瓷公司立即停止侵權行為，並在報刊登出致歉信，賠禮道歉、消除影響；並賠償莫言財產損失200萬元以及精神損害撫慰金10萬元。判決後，該公司不服，提出上訴，認為應根據最高法院的相關規定，將賠償金額限定在50萬元以下。

深圳中院12月19日二審判決，其中提到莫言是中國獲得過諾貝爾文學獎的著名作家，其社會形象、地位與一般的影視明星、作家具有明顯差異，且在商業代言方面非常謹慎，其代言的市場價值不言而喻，因此50萬元的賠償限額不能填補損失。最終法院駁回上訴，維持原判。

莫言代理律師劉汝忠日前收到二審判決結果後表示，莫言對於結果非常滿意，實際支出的維權費用、律師費、公證費等10萬元由被告承擔。劉汝忠在一審判決時曾表示，200萬元的判賠金額創下名人人格權糾紛案判例中的歷史新高，「足可見司法者對此侵權行為的懲戒態度」。

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