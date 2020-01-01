習新年賀辭：港局勢牽動大家心

書架放父子合照青年照惹關注

今年是習近平自2014年以來連續7年發表新年賀辭。他背後書架上精心擺放的照片同樣引人關注。今年的書架上共擺放18幅照片，比去年多3幅。其中11幅屬首次「上架」，包括了一幅他與父親習仲勳的合影，還多了兩幅習年輕時的照片，是首次對外公開，另有8幅攝於2019年，主要是在各地視察的照片。

新華社報道，習近平在新年賀辭表示，2019年，「我們用汗水澆灌收穫，以實幹篤定前行」；高質量發展平穩推進，中國國內生產總值預計將接近100萬億元人民幣、人均將達到1萬美元；另外，黨和國家機構改革完成，增設一批自由貿易試驗區，科創板順利啟動，減稅降費2萬億元，個人所得稅起徵點提高，許多百姓常用藥品降價，網絡提速降費，垃圾分類引領低碳生活以及首艘國產航母正式列裝等。

再提澳門證「一國兩制」行得通

習近平在今年新年賀辭中特別提到港澳，他先說為澳門繁榮穩定感到欣慰，澳門的成功實踐表明，「一國兩制」完全行得通、辦得到、得人心。提到澳門後，他又說近幾個月來，香港局勢「牽動着大家的心」。「沒有和諧穩定的環境，怎會有安居樂業的家園 ! 真誠希望香港好、香港同胞好。香港繁榮穩定是香港同胞的心願，也是祖國人民的期盼。」

展望明年，他說，2020年是具有里程碑意義的一年，「我們將全面建成小康社會，實現第一個百年奮鬥目標。2020年也是脫貧攻堅決戰決勝之年」，中國將堅定不移走和平發展道路，堅定不移維護世界和平、促進共同發展。

另外，全國政協昨日在北京舉行新年茶話會。習近平在茶話會上發表講話表示，要繼續貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，維護香港、澳門長期繁榮穩定；堅持一個中國原則，在「九二共識」基礎上推動兩岸關係和平發展。