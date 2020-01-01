特朗普：中美1．15白宮簽首階段貿協

稱稍後訪北京 展第二階段對話

特朗普在Twitter稱，中美第一階段貿易協議將於1月15日在白宮簽署，中方高層代表將出席。特朗普還表示，「稍後我將去北京，第二階段的對話將在北京展開！」此前，美國貿易代表萊特希澤曾說兩國2020年1月的首星期簽署首階段貿易協議，但這將是部長級的簽署儀式。白宮經濟顧問庫德洛隨後表示，首階段協議將由主持談判的萊特希澤和中國副總理劉鶴簽署。

而在中美即將簽署首階段貿易協議前，中國農業部官網消息稱，農業部周一公布2019年農業轉基因（基因改造）生物安全證書（進口）批准清單，包括12個作物品種，其中新增兩項美國轉基因農產品，分別是美國陶氏益農（Dow AgroSciences）的抗蟲大豆，和美國農業部農業研究中心、太平洋盆地農業研究中心和夏威夷大學聯合申請的抗病番木瓜。所有審批從2019年12月2日起生效，有效期3年。

路透社引述上海匯易諮詢股份有限公司首席分析師李強表示，中國增加美國基改農產品進口，「將進一步拓寬進口美國農產品的渠道，有助於為購買更多美國大豆鋪平道路」。

（綜合報道）

（中美角力）