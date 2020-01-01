台立院通過《反滲透法》 違者可囚5年 國民黨擬提釋憲抗議 國台辦斥綠色恐怖

禁滲透來源委託或資助政治獻金

立法院昨晨就法案進行廣泛討論結束後，展開法案逐條三讀表決，國民黨團為表達抗議，由總召曾銘宗帶領10多名立委靜坐議事台前，舉着「抗議惡法、選票制裁」的橫額，以不發言、不參與表決的方式，抗議民進黨以席位優勢立法。經過近5小時表決，最終法案以67票同意、0票反對獲通過。

曾銘宗稍早表示，國民黨將和親民黨黨團聯手，提出大法官釋憲表達抗議，並已草擬釋憲聲請文。

不表決抗議 藍營指「滲透來源」定義模糊

民進黨上台後，為重建台灣反情報體系，多次嘗試推動保防立法（見表），2019年11月底提出《反滲透法》草案並直送二讀，總統蔡英文更開腔稱希望在年底完成立法。台灣朝野對《反滲透法》立場分明，國民黨黨團質疑法案沒有行政院版本，且對於「滲透來源」未詳細說明，定義過於廣泛。

昨日三讀通過的法案訂明「為防範境外敵對勢力滲透干預」立法，對「滲透來源」規定是「境外敵對勢力政府、政黨之組織、團體等，所設立或實質控制的組織、機構、團體或其派遣之人」。中央社指出，草案初版定義「滲透來源」包括受境外敵對勢力政府或政黨所「監督管理」的各類組織、團體，但因許多大陸台商被迫成立共產黨支部，最後刪除「監督管理」，縮小適用範圍。

蔡英文：反滲透非反交流

法案通過後，蔡英文昨在fb專頁表示，大陸對台滲透與威脅「是台灣社會共同的憂慮」，同時稱《反滲透法》是反滲透，並非反交流，法案「只罰行為，不罰身分」。

大陸國台辦昨日亦有回應法案。發言人朱鳳蓮表示，民進黨為謀取政治和選舉私利，大搞「綠色恐怖」，破壞兩岸交流交往，製造兩岸敵意對抗，嚴重損害台灣民眾福祉利益。「陸方正告民進黨當局，兩岸同胞命運與共、密切交流合作的大勢，是任何勢力都無法阻擋的；逆民心而動，蓄意製造兩岸對立必將自食惡果。相信廣大台灣同胞會明是非、識大義，共同排除干擾，與大陸同胞攜手共創兩岸關係光明前景。」

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