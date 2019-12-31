港商特具「敢搏」精神 獲內地官員看重

在談及選擇到大陸創業的原因，林大倫說，從1996年世界銀行的報告開始，不論是國際上的大學還是金融機構，都開始增加有關中國的題目。而幾乎在同時，很多頂級的智庫都將中國的研究作為了解中國的最重要的方式。「所以我畢業後連香港都沒有回，直接拿着一個提包形單影隻地飛抵了首都機場。」

畢業後北上創業 60萬起家

林大倫說，他現在慶幸自己的正確決定讓他抓住了成功機會。在用了一年的時間了解大陸的情况後，林大倫跟老闆提出辭職，並跟父親說要自己創業。「當時家裏也沒有錢，我父親說可以幫我向銀行借貸。我的地板生意，就是靠着當年60萬港幣的貸款做起來的。」

他認為，香港人有敢於開拓和勇於拼搏的優點，香港人在內地也擁有獨特的發展優勢。「香港是一個國際窗口，香港人有國際眼光，同時也了解內地的情况。」他說，內地對香港同胞的天然認同，會使當地主要官員在考慮項目時，對港商更為信任和支持。「這是香港人從內地改革開放開始，諸多前輩累積的口碑和經驗。也是香港人在內地的重要資源。從中央開始，到各層面的政府官員對港商都有一個信任存在。」