「打工子弟」活動室 盼推藝術平民化

林大倫說，毗鄰國際社區的青年劇院將自身定位為社區的服務項目，受到社區家長們的支持。部分家長利用回國機會，為劇院的社區場館帶回一些兒童美工書籍。

10元特惠劇票 免費點心供民工子女

由於劇場只有200個座位，但每次請專業團體演出需支出兩萬多元成本，他說，「劇場座位會收100元，基本可抵掉演出成本。此外在劇場的後面我們還準備了一些站票，有順義區內非本社區的小朋友如果願意，可以10元的價格看完整場演出。如果有外來民工子女呢，還能做到全免費，還免費供應點心。」

林大倫稱，第一次辦外來民工子女專場時，在等待演出的間隙，工作人員準備的點心吸引了他們極大的興趣。「很多小朋友可能很少能吃到這樣的點心，就總是流連在餐桌旁。我說就讓小朋友們先吃一塊，剩下的等演出結束了再吃。結果這些小朋友吃完一塊後，在廳內轉了一圈再去餐桌領點心。」他笑稱，自己也是普通家境成長起來的孩子，這令他想起小時候第一次吃到精美的點心的情景，他於是就讓孩子們敞開來吃。