活化工廠建劇院 育下代國際競爭力 投兩億培訓學生綜合素質 港商：海外人才之使命

明報記者 鄭海龍

1971年出生，現年49歲的港商林大倫，兩年前做了一個大膽決定，斥巨資買下位於北京順義後沙峪的一間破產閒置的水泵廠房。和過往投資方向不同，做了20多年地板生意的林大倫將目光投向了自己並不熟悉的文化教育產業。談及決定，林大倫說這一切來自於年輕時在英求學的一件往事。

上世紀90年代初，在英國讀書的林大倫向倫敦政治經濟學院遞交碩士申請。「當時我的成績一般，比我成績好又提交了申請的大有人在。當時負責審批的教授問我有什麼專長？剛好那個暑假我參加了愛丁堡藝術節，和同學們表演了一個百老匯的音樂劇，就是這個話題改變了我。」林大倫說，教授聞言表示自己的孩子也參加過那個藝術節。兩個人的關係因共同話題愈來愈近，相談甚歡。最後教授拿出簽了字的表格對他說，「恭喜你，被錄取了。」

林大倫說這次經歷，使他明白在國際競爭的環境下，一個學生綜合素質的重要性，也催生了他想建文化場館的想法。最終在港府駐京辦積極促成下，該項目在2017年的京港洽談會簽約。

港澳台資首劇院 設計涉「歡樂今宵」

劇院在去年投入運營。原本破舊的廠房被分為三個大廳。其中1號廳被隔成兩層，按照功能分區，前台、兒童活動區、咖啡廳、冷餐區、現代音樂區；2號廳被改造成有200個座位的劇場，劇場內壁還被設計成雞蛋一樣的圓弧形，以保證國際標準的混音效果；3號廳建造了一座280噸的室內消防水箱，和一個標準籃球場。這是港澳台資在北京的首個涉文化產業劇院。整個場館設計融入了「歡樂今宵」等香港元素，包括舞台設計，劇照和海報等，頗能引起港人「鄉愁」。

文理不分家 供街舞樂器3D打印課程

如今，書法、街舞、國標、樂器、機器人編程、3D打印、無人機與火箭，諸多幼兒或青少年課外課程在這裏都能找到。劇場並不定期邀請專業團體演出。林大倫說，文藝復興時期的達芬奇，即是機械天才，又是藝術家，在這一點上，讀書成績優異的華人子弟亦有進步空間。「一個人的發展，文體方面也很重要。同時文藝和技術，應該是不分家的。文科學生應該多學些理工的東西，同樣理工科的學生，也要多接觸一些文藝。華人子弟需要有更好的團隊精神，更好的體育、文化及藝術方面進行綜合的鍛煉。這樣才能使他們更具國際競爭力。」

（港人在內地）