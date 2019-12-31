秦始皇陵兵馬俑挖出新等級陶俑

據《西安晚報》報道，本次發掘位置位於秦陵兵馬俑一號坑T23方，發掘面積400平方米。時間則跨越了2009年至2019年共10年。秦始皇帝陵博物院宣稱，本次出土的彩繪陶俑，包括高級軍吏俑、中級軍吏俑、下級軍吏俑、下下級軍吏俑、一般武士俑等五個等級。其中下下級軍吏俑是新發現的陶俑等級，為俑坑軍陣的排列提供了新的依據和方法。

首發現秦盾遺蹟

本次發掘還發現了秦軍弓弩、盾、金節約、籠箙等兵器和車馬器。其中秦陵考古中首次發現秦盾遺蹟與一號銅車上所發現的盾形制一樣，但尺寸卻是銅車上的盾的2倍。此外，籠箙雖在此前的考古中偶有發現，卻因認識不清而曾疑為是馬槽。本次則通過籠箙的質地和內裡未經擾動的箭鏃分析，認為籠箙應是車上攜帶的盛儲容器，主要盛儲戰爭中消耗量極大的箭鏃。同時，本次考古也認定，一號坑內戰車的功能有所增加，除擔負指揮之外，還兼有物資運輸之功能。