鑽孔攀三清山巨蟒峰 3遊客判賠600萬

新華社報道，起書書引述辦案人員表示，2017年4月15日淩晨4時許，遊客張×明、毛×明、張×攜帶電鑽、岩釘等工具來到三清山風景名勝區攀爬巨蟒峰。其中，張×明首先攀爬，他使用電鑽在巨蟒峰岩體上鑽孔布繩索。此後，毛和張×攀爬到巨蟒峰頂部。期間3人被警方拘捕。

檢方指刑事訴訟不足彌補損害

經現場勘查，張×明在巨蟒峰上打入岩釘26個。經專家論證，這3人的行為對巨蟒峰地質遺蹟點造成了嚴重損毀。案發後，上饒市公安局三清山分局以3人涉嫌故意損毀名勝古蹟罪立案偵查。檢察機關認為，3人以破壞性方式攀爬巨蟒峰，破壞了珍貴的地質遺蹟，僅提起刑事訴訟不足以彌補其對社會公共利益造成的損害，於是向法院提起民事公益訴訟。

三清山風景名勝區是世界自然遺產地、世界地質公園、國家5A級景區。巨蟒峰地質遺蹟點位於其核心景區，歷經3億多年的地質演化，具有重要的科學研究價值和觀賞價值。