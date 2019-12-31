內地首牧師控「煽動顛覆」 秋雨教會王怡重判9年

46歲的王怡曾是內地憲政學者、知名公共知識分子，成都地下教會秋雨之福聖約教會牧師。王在宗教信仰方面敢言善論，幾乎每年為六四事件和汶川大地震舉行禱告會，以行動關心政治犯的家屬，反對墮胎並公開反對政府打壓教會。去年12月9日，秋雨教會被當局查封，警察執行大規模逮捕行動，包括王怡牧師夫婦、多位長老等超過100位教友被警察拘捕，多人遭刑事拘留。

成都秘密審訊

今年11月，當局正式以涉嫌煽動顛覆國家政權罪起訴王怡。成都中級法院在上周四秘密開庭審理，由於是不公開審訊，目前外界並不清楚庭審情况。昨日成都市中級法院的宣判，是內地首次有牧師被以「煽動顛覆國家政權罪」判刑。

此前，秋雨教會長老覃德富已在11月被以「非法經營罪」判處有期徒刑4年；另一名教會長老李英強則被控「尋釁滋事罪」，在8月獲準保釋，但遭強制遣送回原籍湖北。王怡妻子蔣蓉同樣遭控涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」，在指定居所監視居住6個月期滿後，6月10日獲得保釋。

王怡在被捕前，曾留下聲明指自己的抗命並非「任何一種意義上的維權行為或公民不服從的政治行動」，「我完全無意於去改變中國的任何制度和法律。作為牧師，我唯一關心的，乃是信仰上的抗命」。聲明又指，當局若將罪名指向其信仰、寫作、言論和傳教行為，他「將一概予以否認，服刑而不服法，伏法而不認罪」。王怡前代理律師張培鴻上周三（25日）在facebook表示，當局透過各種方式逼迫王怡認罪，包括可以認罪換取較輕刑罰。

被捕前聲明：伏法而不認罪

中央社引述香港中文大學崇基學院神學院教授邢福增表示，王怡從信仰出發反對中國政府政策，像他這樣敢言的牧師、在中國並不多。邢福增指，王怡案當局意在警告敢於公開批評政府的教會領袖，「不要出現第二個王怡」。