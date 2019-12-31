「基因編輯嬰兒」案披露後，賀建奎曾聲稱會為這對孖女提供醫療保險，並計劃跟進直至她們18歲或之後更長的時間。據昨日法庭判決書稱，該事件中共有2人成功懷孕，先後生下3名基因編輯嬰兒。顯示在賀建奎披露事件時尚未誕生的另一名基因編輯嬰兒也已出世。由於基因編輯嬰兒身分敏感，這3名基因編輯嬰兒及其父母的去向成謎。

「基因編輯嬰兒」在中國乃至全球引發極大的倫理爭議。去年12月6日，國務院總理李克強在主持國家科技領導小組會議時曾特別提到，要嚴肅查處違背科研道德和倫理的不端行為。

而賀建奎的導師奎克（Stephen Quake）、醫生暨生物倫理學家赫爾巴特（William Hurlbut），以及基因學專家波蒂亞斯（Matthew Porteus）等多名史丹福大學教授曾表示，去年曾與賀建奎有聯絡。事件曝光後，今年4月，史丹福大學官網發布聲明指，史丹福大學已經開除了「幾名」研究人員，他們與中國生物學家賀建奎進行了積極的互動。但是，聲明沒有點明被開除研究人員的姓名。