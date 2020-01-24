基因編輯嬰兒案 賀建奎囚3年罰300萬 另兩被告同涉非法行醫罪成

先後誕3基因編輯嬰

新華社報道，法院審理查明，2016年以來，賀建奎得知人類胚胎基因編輯技術可獲得商業利益，即與廣東省醫療機構張仁禮、深圳市醫療機構覃金洲共謀，在明知違反國家有關規定和醫學倫理的情况下，仍以通過編輯人類胚胎CCR5基因可以生育免疫愛滋病的嬰兒為名，將安全性、有效性未經嚴格驗證的人類胚胎基因編輯技術用於輔助生殖醫療。賀建奎等人偽造倫理審查材料，招募男方為愛滋病病毒感染者的多對夫婦實施基因編輯及輔助生殖，以冒名頂替、隱瞞真相的方式，由不知情的醫生將基因編輯過的胚胎通過輔助生殖技術移植入人體內，致使2人懷孕，先後生下3名基因編輯嬰兒。

法院指追名逐利踰越道德底線

公開資料顯示，與賀建奎合作的張仁禮是廣東省人民醫院生殖醫學中心副研究員，覃金洲是深圳羅湖人民醫院醫生。法院認為，3名被告未取得醫生執業資格，追名逐利，故意違反國家有關科研和醫療管理規定，踰越科研和醫學倫理道德底線，貿然將基因編輯技術應用於人類輔助生殖醫療，擾亂醫療管理秩序，情節嚴重，其行為已構成非法行醫罪。

3被告當庭認罪

因涉及有關人員個人隱私，法院不公開開庭審理了此案。據法院負責人表示，庭審過程中，公訴機關出示了物證、書證、證人證言、鑒定意見、勘驗筆錄、檢查筆錄、視聽資料、電子數據等證據。3名被告人當庭表示認罪悔罪，辯護律師到庭為3名被告人辯護。

賀建奎生於湖南省婁底市新化縣，2006年本科畢業於中國科學技術大學近代物理系，2010年獲美國萊斯大學生物物理學博士學位。2011年至2012年在史丹福大學從事博士後研究，2012年經深圳市孔雀計劃引進回國，就職於南方科技大學。

去年11月，賀建奎宣布世界首例免疫愛滋病的基因編輯嬰兒在中國誕生而「一夜成名」，但亦引發科學界嘩然，廣東省政府成立調查組開展調查，並於今年1月公布調查結果。同時根據有關規定，廣東省對涉事單位和人員進行處理和問責。衛生健康行政部門將相關涉案人員列入人類生殖技術違法違規人員「黑名單」，終身禁止其從事人類輔助生殖技術服務工作。科技主管部門對涉案人員作出終身禁止其申請中國人類遺傳資源行政審批、終身禁止其申請財政資金支持的各級各類科研項目等行政處理。

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