港策展人看反修例 據牆內外新聞作判斷

明報記者 鄭海龍

生於1977年的莫偉康，赴英國讀中學前一直在香港生活。1992年他拿着父親準備買樓的首期湊夠學費到英格蘭讀寄宿學校。「當時有一個政策，公務員18歲以下子女可以在港府和英國各獲得一筆補貼到英國讀書。」莫偉康說，雖選擇不是很貴的學校，但每年費用也要20萬港元，家裏給的費用很快便花完了，他不得不放棄報考格拉斯哥藝術學院，於1995年回港從事平面設計工作，至2001年，投考北京的中央美術學院，也開啟了和北京近20年的不解之緣。

「遊行」題材作畫賺首桶金 建工作室

莫偉康說，由於從未接受過內地教育，他參加了3次港澳台聯考，在2003年才得以入學。4年後畢業時，莫偉康以遊行民眾為題材，舉辦了首個個人畫展「背後」。25張畫作在開幕當日便賣出19張，莫偉康用這筆錢在北京租下一塊地，蓋起一座工作室。此後莫偉康又分別以在遊行現場的記者和警察為題材進行創作，並在北京畫廊小範圍展示。「這兩個畫展一個叫『轉身』，一個叫『背後』。」莫偉康說，這三類人是香港遊行中的主要元素。

在他創作的畫作中，有一組唐英年僭建事件媒體租吊車採訪的現場。「我真的到過現場，畫中的警察也取材自我拍的照片。」他說，選擇親自到現場，是因為「即便媒體再客觀公正，也是經過記者消化後呈現給我們的，是被過濾過的內容」。

稱港經濟衰落 草根對未來絕望

除以繪畫記錄，莫偉康認為近年香港出現多次大規模遊行，背後原因是香港城市功能退化，經濟衰落使部分草根階層對未來感到絕望，「說出來可能不會有人相信，香港貧富懸殊，有很多年輕人十五六歲都沒去過港島。很多人十五六塊錢就過一天」。但他認為，反修例事件的最大觸發點是政治議題。現在他看有關香港示威的報道，會比較「牆內牆外」的說法，「這樣才能作出獨立的判斷」。

莫偉康曾入圍香港藝術雙年展、夏利豪現代藝術比賽和新藝潮，並4次入圍亞洲藝術獎，如今他是職業策展人和藝術顧問。談及收入，他稱雖然不如前一些年好賺和穩定，但也自得其樂。「我見證了香港的黃金時期，也在經歷着內地的黃金時期。」莫偉康坦言，當年定居內地，是因為能以較低成本開展事業。現在這種情况正在改變，但「內地龐大的市場，是香港不能比擬的」。

（港人在內地）