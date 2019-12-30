華為美國高管駁獲政府巨額補貼說法

遭主持人多次打斷 稱「反正我不同意」

觀察者網報道，珀迪27日接受專訪時，CNBC主持人開場就引述《華爾街日報》25日披露華為「政府背景」的文章，主持人提問說，華為的確從中國政府那兒享受到了政策支持，但華為依舊認為報道是基於錯誤的信息。珀迪回應稱，看了有關報道，你會了解為什麼這麽多美國政客對華為有偏見。他稱真相是美國網絡解決方案供應商思科每年也獲美國政府約460億美元補助；華為並沒有拿750億美元補助，報道誇大了金額；華為申請過的中國政府相關補助資金，只佔其研發和收入的一小部分，指出《華爾街日報》稱華為「從中國政府獲得巨額補貼」的說法很不公平。

否認剽竊 稱華為未被裁定罰款

主持人轉而說起「華為剽竊知識產權」，隨即展開對華為的「有罪推證」。但另一位女主持似乎認為這已不需要討論，未等珀迪說話就表示，「你替華為幹活，而他們明目張膽地剽竊各種知識產權，這太明顯了。」

珀迪回應說，「你說的不是真的。你去查過去公司間的訴訟文件，你會發現的確有很多公司涉嫌剽竊對方的知識產權……」未等他說完，主持人搶話：「所以你的意思是其他公司也偷知識產權。但華為是最大的剽竊者。」珀迪回擊稱，「沒有任何一個法院裁定華為支付罰款。而很多文件也顯示，華為並沒有支付和解費，不需要為此付錢。」最終這名主持人表示，「就我所見所聞，反正我不同意（你說的）。」