韓斥台蘋沒水準三立欠良心 宋批「壞例子」

三立台蘋：為民主選舉作最壞示範

昨在傳媒提問環節，台蘋問韓國瑜與「新莊王小姐」的金錢往來等問題，韓國瑜說，他談大海你卻談漱口杯，「要不要問我初戀是幾歲？我結婚之前談過幾次戀愛？我幾歲之前還是處男？無聊！」他稱自從黎智英將蘋果跟壹週刊帶入台灣，把台灣弄得腥風血雨，「抹黑、造謠，非常沒有水準」。他呼籲民眾唾棄它，「知識分子、這些記者，良心被狗吃掉了」。他又點名三立電視，稱「三立」應改成「兩立」，因為缺乏良心，剩下的兩立「則是抹黑與造謠」。

到中央社提問「如何跟對岸建立良好關係，又不必讓台灣自由、民主、主權做出任何讓步」時，韓國瑜答道「你自己的問題，已經把台灣狹窄化，可憐啊！意識形態自己把自己綁起來」，稱到底要浪費多少時間，在這些無聊、設計的意識形態，「我的天啊！多可怕」。

批中央社提問狹窄 回答浪費時間

輪到宋楚瑜回答傳媒提問，他則表示未來國家領導人要對新聞界尊重，美國總統特朗普是很壞的例子，「不要學他」，「今天又看到另一個壞例子」。

韓競選辦：新聞自由亦受道德約束

中央社報道，台蘋傍晚發聲明，批評韓對誠信問題避而不談，「無端攻擊本報，已為民主選舉作了最壞的示範」；挑撥選民對傳媒的敵意，更是對言論自由的攻擊，完全反映了韓國瑜個人的政治素養，適足給選民在投票時可做參考依據，並對韓國瑜提嚴重抗議。三立電視亦發聲明，稱除嚴正駁斥韓國瑜的行為，「將逕行法律程序以維本公司權益」。

韓競選辦表示，韓國瑜強調的是尊重新聞自由，但新聞自由並非沒限制，應受新聞道德約束。

（台灣大選）