最後辯論 兩岸議題掀激戰 韓斥用港人補血 蔡稱不會跪着走

長達兩個半小時的辯論會分為4個階段，除申論和結論，重頭戲為傳媒提問及交互詰問，其中交叉詰問共有9回合，每個候選人有3次機會可主動向其他候選人提問。3名候選人中，韓蔡均身穿深色服裝出場，反而令身穿淺色西裝繫代表新民黨的橙色領帶的宋楚瑜顯得很搶眼。

韓斥蔡吸台獨票 卻不敢喊獨立

在一開始的申論部分，韓國瑜首先發炮，他批評蔡英文騙台獨分子，卻不敢喊台灣獨立萬歲。騙中國共產黨，指民進黨多人到大陸和高官吃飯喝酒唱歌，唱的是《我們都是一家人》，「為什麼不唱《其實你不懂我的心》」，反過來卻說韓國瑜接受一國兩制。韓國瑜又稱蔡還欺騙香港人，連香港浸會大學學生會長方仲賢都向蔡抗議，「他們抗中在流血，你的選情在補血。你的選情建立在香港人流血身上，你在剝削他們的價值！」方仲賢早前發文批評蔡，後已在fb澄清及道歉。

韓國瑜又稱蔡還欺騙台灣人，「你們口口聲聲說不接受一國兩制，做的事情卻完全在欺騙，原來民進黨除了詐騙集團以外，還是賣台集團！」

蔡英文為第三個發言，她說「人民關心的，不是總統會不會用膝蓋走路；人民關心的，是總統會不會遇到中國，膝蓋就挺不住」。指出韓國瑜被問到「哪個國家」最危害台灣的安全時，總是支支吾吾，但她說「那個國家」就是中國。接着她念了一段中國大陸國家主席習近平今年1月2日紀念「告台灣同胞書」40周年的講話有關一國兩制台灣方案的內容，指出台灣的主權已經面臨重大挑戰，「九二共識裏，並沒有中華民國」，呼籲要團結台灣，對抗大陸。

蔡引港人來信 囑共同抵禦大陸文攻武嚇

蔡又說到一位香港年輕人曾寫信給她，信上說「我想請求台灣人民，不要相信中共，不要相信親共的任何一個官員，不要落入中國的金錢陷阱。你們經歷過228事件，經過了白色恐怖時期，也看到了香港的下場。所以，希望各位能夠放下各自的政黨跟政黨的包袱，好好團結，一起抵禦中國的文攻武嚇」。

在媒體提問環節，針對中央社提出未來兩岸局勢的問題，韓國瑜表示，習近平說做人要孝順爸爸媽媽，台灣人要不要聽；習近平說做人要有義氣，台灣人要不要聽；習近平說要一國兩制，台灣人要不要聽，稱提出的問題把台灣狹窄化。又批評民進黨灌輸一大堆毒素，要亡國了、要被統一了。

蔡英文則稱，在過去這段時間，政府秉持的是不挑釁也不冒進，為了讓兩岸關係能夠正常交流不限縮，反而是中國把兩岸交流當作政治籌碼，才是問題的所在。而在總結時，韓國瑜稱若他當總統，國民黨立法院過半，保證讓台灣欣欣向榮。蔡英文則稱，我不會跪着走路，但會挺直腰桿捍衛尊嚴，不讓台灣成為下一個香港。

台學者：韓情緒失控輸蔡宋

《聯合報》稱，相較於4年前總統選舉，可以看到兩岸關係的巨大變化，急遽對立。4年前，蔡英文的兩岸論點小心翼翼，不敢表現出強烈的台獨意識，又想展現民進黨政府具有與中國打交道的溝通能力。而昨日蔡英文幾乎將大陸視為敵對勢力，放棄溝通的敘述，有「漢賊不兩立」的既視感。中央社引述淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山指出，很遺憾兩岸議題淪為攻擊對方的工具。台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥認為，宋楚瑜和蔡英文表現穩定度較高，韓國瑜則因未控制好情緒失分。

（綜合報道）

（台灣大選）

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