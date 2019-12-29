備戰辯論 韓營找人扮蔡 今午登場 蔡宋均稱狀態佳

這場總統辯論會今日下午2時登場，時間兩個半小時。辯論共設3個環節，第一階段為候選人申論政見，順序為韓、宋、蔡，各有8分鐘；第二階段為媒體提問，包括自由時報、聯合報及中央社等擔任媒體提問人，方向涵蓋外交、兩岸、經濟、勞權、民主體制、反滲透、轉型正義等；第三階段為交叉詰問，3位候選人將互相提問，並由另外兩位進行回應。

辯論共3環節 時間兩個半小時

3位候選人據報都在專心備「辯」。雖說早前的3場政見發表會，3人已經「火力全開」，但今日的辯論會是2020大選前韓蔡宋最後一次在電視上正面交鋒，更加矚目。

中央社報道，負責總統辯論協商代表、民進黨立委李俊俋表示，目前有一個團隊約10多人預擬題庫、辯論攻防等，但沒有找專人扮演對手韓國瑜或宋楚瑜進行演練。李俊俋說已將韓陣營拋出的成立特偵組、被派系架空等問題，列入擬定題庫內。他表示，蔡英文這次放得比較開，應對、臨場反應等方面都比4年前好。

韓國瑜陣營幕僚表示，辯論會以國政願景、台灣未來藍圖為方向，也將會檢視民進黨執政缺失，並提出解決方案。韓營還表示會安排找人扮演蔡英文，安排模擬辯論，讓韓國瑜適應場上的狀况，又稱他近日公開行程較少，花很多時間與辯論小組討論和沉澱。

親民黨：宋不看稿也能長篇大論

親民黨發言人張碩文則表示，宋楚瑜選舉經驗豐富，深諳總統格局，屆時將從國防、兩岸、外交、國安四方面闡述總統格局，以及如何給人民希望。張碩文形容宋楚瑜「就像老師傅，對於政見非常有信心，可說是準備了20年」。幕僚表示，宋楚瑜雖年過七旬，但記憶力驚人，常常「不用看稿也能長篇大論」。外界多認為宋這次參選說話比以前簡短，可能歸功於競總發言人于美人的濃縮技術。

（台灣大選）