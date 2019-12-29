駐京周記：未婚凍卵遭拒 女子興訟惹關注

事件受到廣泛關注，坊間輿論也頗為一邊倒，認為凍卵是個人自由，國家或法律不應干涉，更有媒體認為這一案件具有爭取個人權益的里程碑式意義。

國民不育增 具龐大地下市場

記者曾向從事輔助生殖行業的友人諮詢，她十分理解法規對非婚女子凍卵的限制，認為此涉及技術倫理等諸多方面的問題，也是出於對女性的保護。

近年來國民不孕不育率一直呈上升趨勢，大量有需求的家庭將目光投向輔助生殖手術。但該行業運作混亂，以取卵為例，由於行規規定卵子提供者所獲報酬不是以卵子個數計算，一些黑中介為獲得高額利潤，不惜在黑診所內對提卵者注射超過其自身承受計量的催卵針進行促排。

「如果要是一次輔助生殖手術需要5顆卵子，他們有可能促排出十幾顆，這樣剩下的他們就可以再賣給其他人，這筆錢就是純賺的。

因為市場龐大，如果放開了對未婚女子凍卵的限制，可能會導致更多的供卵者被騙去賣卵，但她們不知道促排針超過計量輕則影響生殖系統健康，重則危害生命。」友人表示，冷凍卵子還可能出現倫理問題，如單親家庭生育子女或出現近親繁殖的風險等。

上月初，武漢同濟生殖醫學專科醫院對外宣稱拿到國內首張健康未婚女性凍卵通行證，湖北省衛健委對此表示，未婚女性凍卵並未放開。

幾乎在同時，重慶市衛生計生監督執法局亦宣布查處首例買賣卵子和非法開展輔助生殖案。

這些都預示了龐大的地下市場都在企圖突破政策限制。在中國人口紅利持續消減、民眾生育意願低迷的當下，需要輔助生殖的家庭值得鼓勵；但如何能保證供卵者的正當權益，管控好社會倫理層面的風險，更應該是當局慎重考量的前提。

明報記者 鄭海龍