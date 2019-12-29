崔天凱：中國會履行貿易協議承諾

對此，中國駐美大使崔天凱27日接受中國國際電視台（CGTN）訪問時表示，不同人有不同的風格。他又說中國會履行協議中的有關承諾，「這一點毋庸置疑」。

「我們已為協議投入大量精力」

央視報道，崔天凱被到中美首階段協議簽署時間、地點時表示，雙方經貿磋商團隊正就簽署協議共同努力，會適時以適當方式對外公布。

至於中美對協議的不同表述，崔天凱認為，不同人有不同的風格。他說，任何問題都應在平等和相互尊重基礎上加以解決，並以能讓雙方進一步受益為目標。雙方團隊正是這麼做的，「他們努力工作，體現了誠意，我們應對他們就第一階段協議達成一致表示贊賞」。

崔天凱又針對外界關注的協議落實問題表示，中方會信守和履行承諾，這一點毋庸置疑。

「我們已為協議投入大量精力和時間，當然希望達成的任何協議都能得到有效落實。如有分歧或問題，雙方應通過緊密合作加以解決」崔天凱說。

根據中美13日各自發表的聲明，雙方公布的協議文本都包括知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決（執行機制）的內容，以及同意各自取消12月15日擬定互徵關稅、美方同意調降已加徵的部分中國商品關稅等。但在第二階段談判、執行機制及農產品採購上，說法則不同。

(綜合報道)