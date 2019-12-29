「醫鬧」頻發 人大立法禁危害醫護安全 京女醫生被殺 國家衛健委：零容忍

24日凌晨5時55分，急診科女醫生楊文突遭一名患者家屬由背後持刀施襲，監控視頻顯示疑兇極為殘忍，他從後扼住女醫生，向其頸部反覆捅刺。一名女護士受驚跳起，衝向一個房間，而稍遠的一名護士則立即趕到試圖制止。「醫學界」公眾號引述一位親臨搶救現場的醫生描述，楊文頸部多處刀傷，其中一道砍斷右側頸全部肌肉，砍斷了氣管、食管、頸內靜脈、頸總動脈和通往身體的神經，連頸椎骨都快斷了。楊文最終延至25日零時50分不治。

患者家屬扼住女醫生 持刀施襲

內地報道中均未提及事件起因，直至27日下午，微博認證為北京大學腫瘤醫院胸外科醫生的李少雷轉發楊文同事的貼文，稱事件起因是該院一名95歲的老年女患者因腦梗塞後遺症，要長期臥牀鼻飼營養。本月4日，楊文首診時發現病人情況不樂觀，但家屬拒絕一切檢查，僅要求輸液。由於輸液後老婦無好轉迹象，家屬認為是醫生輸液不正確導致。

後經檢查，老婦胃腸道、泌尿系、肺部都有嚴重感染，還伴有心衰、心肌損傷，院方向家屬交代病情時，家屬完全不接受，隨後每天都質疑院方治療，並不停吵鬧、辱罵、威脅醫護人員。

27日，朝陽區檢察院發布消息稱，已正式批准逮捕孫文斌。澎湃新聞報道，當日下午，民航總醫院舉辦追思會，悼念遇害的楊文。民航局、北京市有關負責人和民航總醫院全體醫護人員共600餘人參加。而社會關注醫人民日報APP昨發表評論，稱醫生被傷害，並非孤例，一起又一起的悲劇告訴世人，必須採取更有效的措施維護醫務人員的執業安全。「原因再簡單不過：守護醫生的生命權就是守護患者的生命權，守護一方安寧的診療台就是守護患者的健康權」。

「基本醫療衛生與健康促進法」明年中推

昨日通過的《基本醫療衛生與健康促進法》，將於明年6月1日實施。針對「醫鬧」事件，規定醫療衛生人員的人身安全，人格尊嚴不受侵犯，其合法權益受法律保護，禁止任何組織和個人威脅，危害醫療衛生人員人身安全，侵犯醫療衛生人員人格尊嚴。不過，根據相關法條，「基本醫療衛生與健康促進法」並未設立關於「醫鬧」事件的罰則，僅稱「構成違反治安管理行為的，依法給予治安管理處罰。構成犯罪的，依法追究刑事責任；造成人身、財產損害的，依法承擔民事責任」，即會依照包括「刑法」在內的法規進行處罰。在2015年11月1日實施的「刑法修正案（九）」，其中規定對擾亂社會秩序，致使醫療無法進行的首要分子，處以3年以上7年以下有期徒刑。

在昨日的人大新聞發布會上，國家衛健委法規司司長趙寧也談及楊文被殺一事，他表示這個事件不是所謂的醫療糾紛問題，是一個非常嚴重的刑事犯罪。強調「國家衛生健康委對任何形式的傷醫事件是零容忍，這是我們一貫的態度」。

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