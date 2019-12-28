秋雨教會牧師王怡秘審

當局威迫利誘認罪 律師料刑期10年

總部設在美國德州的對華援助新聞網（China Aid）報道，遠在上海的張培鴻日前被要求與當地國保見面，因為北京方面要確定開庭時他人在上海，而沒有留在成都，顯示王怡極可能在26日遭到秘密審判。官方先是逼迫張培鴻退出王怡案，另安排兩名官方認可的律師介入。現在處理王怡案的是一名姓秦的官派律師，在開庭前他只是多次奔走，希望促成庭前協議，讓王怡主動認罪換取輕判。不過，王怡曾堅拒非基督徒律師為其代理，不排除王怡在法庭上自行辯護。

秋雨教會2018年12月9日遭當局查封，包括王怡等逾百名會眾被帶走，多人遭刑事拘留。至今年11月，當局才正式以涉嫌煽動顛覆國家政權罪起訴王怡。張培鴻25日透過facebook表示，王怡案已召開過庭前會議，當局透過各種方式逼迫王怡認罪，包括「承諾如認罪，可換取較輕刑罰」。一名不願透露姓名的秋雨教會教友表示，當局以各種方式逼迫王怡認罪，還到王怡父母家，要求他們勸說王怡認罪。秋雨教會系列案的教會長老覃德富11月被以「非法經營罪」判處有期徒刑4年。張培鴻根據覃德富案的結果，認為王怡的刑期不會低於10年。

今次開庭，並沒有通知王怡的親屬，他的父母也沒有接到消息，而王怡太太蔣蓉也被軟禁長達一年，連王怡的父母都不能與之見面。周四，有網友張貼成都中院外當日遍佈便衣的照片，秋雨教會的很多基督徒當天也被嚴密監控，及被警告不得外出。