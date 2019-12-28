北斗三號系統明年6月完成

央廣網報道，在昨日國新辦新聞發布會上，冉承其稱，相較於北斗二號，北斗三號在精度、原子鐘、使用技術和信號四方面均較強。「北斗三號基本系統建成後，全球定位精度10米；在亞太地區定位精度由原來的6米提升至5米，通過採用新的技術，空間信號精度優於0.5米。星載原子鐘則從原來的30萬年誤差一秒，擴展到現時的300萬年誤差一秒。」

與此同時，該系統還在進一步提高基本導航服務能力基礎上，按照國際民航標準提供星基增強服務；按照國際搜救衛星組織標準，提供國際搜索救援服務；在全面相容北斗二號短報文服務基礎上，將服務容量提升10倍，可使終端機發射功率降低10倍，短報文服務（雙向信息傳遞）能力大幅提升。

冉承其表示，北斗系統已進入全球主導的新階段，與美國的GPS、俄羅斯的格洛納斯、歐洲的伽利略三大系統相比，中國北斗在覆蓋範圍、系統性能上達到國際先進水準，在諸多核心技術領域實現了創新與突破。明年6月前將再發射兩顆地球靜止軌道衛星，全面建成北斗三號系統。