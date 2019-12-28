長征五號遙三發射成功 衛星入軌 將擔負建太空站探測火星任務

【明報專訊】中國航天科技集團昨晚8時許，在海南文昌航天發射場用長征五號遙三火箭成功發射實踐二十號衛星，衛星半小時後順利進入預定軌道。被暱稱為「胖五」的長征五號是中國目前最大的運載火箭，也是中國第一個從總體到分系統均採用最新技術的大型液體運載火箭，未來將擔負着包括探月、太空站及火星探測等8項關鍵發射任務。
澎湃新聞報道，昨晚8時45分，長征五號遙三火箭點火升空，半個多小時後將實踐二十號衛星送入預定軌道，發射飛行試驗取得圓滿成功。長征五號是中國全新研製的一型大推力、高可靠、無毒無污染新一代低溫液體運載火箭，也是中國起飛規模最大、運載能力最大、技術跨度最大的一型運載火箭，總體技術達到國際先進水平。
長征五號總長約57米，相當於20層樓高，芯級直徑5米，「腰圍」15.7米以上，起飛質量約870噸，起飛推力為1100多噸，能將近25噸載荷送到300至400公里外近地軌道，相當於一次可以將16輛私家車送上太空。在最高點高逾3萬公里的地球同步轉移軌道，「胖五」的運載能力亦可達14噸。
2006年立項 曾發射失利
長征五號於2006年10月正式立項。知名科技網站快科技稱，2016年11月3日，長征五號遙一首飛，但未能完全成功，點火發射多次推遲，最後借助上面級的接力才將實踐十七號衛星送入預定軌道。2017年7月2日，長征五號遙二發射任務失利，其中一台芯一級液氫液氧發動機出現異常，搭載的實踐十八號衛星未能入軌。
改進引擎整流罩等200餘項技術
兩年後長征五號遙三火箭發射場，因此也受到極大關注，長征五號火箭總指揮王玨說，「經過兩年多的歸零和驗證工作，研製團隊攻克了發動機技術難關，解決了問題，消除了隱患。」長征五號副總設計師楊虎軍亦稱，長五遙三火箭在遙二火箭的基礎上，改進了200餘項技術，其中比較重大的技術改進有9項，包括引擎設計、長排整流罩設計、利用系統調節方案等。今次發射成功後，長征五號將擔負未來太空站、月球、火星、深空探測任務的運輸任務，意義重大。
實踐二十號為最重通信衛星
實踐二十號衛星重8噸，是目前世界上最重的通信衛星，也是目前中國研製的地球同步軌道發射重量最重的衛星。實踐二十號雙翼展開有40多米，也是中國目前面積最大、展開方式最複雜的太陽翼，是採用東方紅五號衛星平台研製的一顆新技術試驗驗證衛星。
2020年，中國計劃用長征五號火箭執行「嫦娥五號」月球探測器月球採樣返回，以及火星探測等任務，同時還計劃執行長征五號B火箭首飛，目前火箭進展順利，正在按計劃開展各項生產、裝配和測試工作。「此次長征五號遙三火箭發射任務的成功，標誌着該型火箭將加速進入工程應用階段。」中國運載火箭技術研究院院長王小軍說。