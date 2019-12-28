長征五號遙三發射成功 衛星入軌 將擔負建太空站探測火星任務

澎湃新聞報道，昨晚8時45分，長征五號遙三火箭點火升空，半個多小時後將實踐二十號衛星送入預定軌道，發射飛行試驗取得圓滿成功。長征五號是中國全新研製的一型大推力、高可靠、無毒無污染新一代低溫液體運載火箭，也是中國起飛規模最大、運載能力最大、技術跨度最大的一型運載火箭，總體技術達到國際先進水平。

長征五號總長約57米，相當於20層樓高，芯級直徑5米，「腰圍」15.7米以上，起飛質量約870噸，起飛推力為1100多噸，能將近25噸載荷送到300至400公里外近地軌道，相當於一次可以將16輛私家車送上太空。在最高點高逾3萬公里的地球同步轉移軌道，「胖五」的運載能力亦可達14噸。

2006年立項 曾發射失利

長征五號於2006年10月正式立項。知名科技網站快科技稱，2016年11月3日，長征五號遙一首飛，但未能完全成功，點火發射多次推遲，最後借助上面級的接力才將實踐十七號衛星送入預定軌道。2017年7月2日，長征五號遙二發射任務失利，其中一台芯一級液氫液氧發動機出現異常，搭載的實踐十八號衛星未能入軌。

改進引擎整流罩等200餘項技術

兩年後長征五號遙三火箭發射場，因此也受到極大關注，長征五號火箭總指揮王玨說，「經過兩年多的歸零和驗證工作，研製團隊攻克了發動機技術難關，解決了問題，消除了隱患。」長征五號副總設計師楊虎軍亦稱，長五遙三火箭在遙二火箭的基礎上，改進了200餘項技術，其中比較重大的技術改進有9項，包括引擎設計、長排整流罩設計、利用系統調節方案等。今次發射成功後，長征五號將擔負未來太空站、月球、火星、深空探測任務的運輸任務，意義重大。

實踐二十號為最重通信衛星

實踐二十號衛星重8噸，是目前世界上最重的通信衛星，也是目前中國研製的地球同步軌道發射重量最重的衛星。實踐二十號雙翼展開有40多米，也是中國目前面積最大、展開方式最複雜的太陽翼，是採用東方紅五號衛星平台研製的一顆新技術試驗驗證衛星。

2020年，中國計劃用長征五號火箭執行「嫦娥五號」月球探測器月球採樣返回，以及火星探測等任務，同時還計劃執行長征五號B火箭首飛，目前火箭進展順利，正在按計劃開展各項生產、裝配和測試工作。「此次長征五號遙三火箭發射任務的成功，標誌着該型火箭將加速進入工程應用階段。」中國運載火箭技術研究院院長王小軍說。