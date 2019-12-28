北京聞風：以事實和開放回應涉疆「尋人帖」 ／文：鍾鳴九

一年多以來，美國頻打新疆牌，眾議院12月初通過「2019年維吾爾人權政策法案」；中方強力反擊，新疆高官宣布參加「三學一去」的教培學員已全部結業，CGTN（中國國際電視台）用英文播放了兩部大尺度新疆反恐紀錄片，西方輿論一度「失聲」。本月13日，效力英超阿仙奴隊的土耳其裔德國球員奧斯爾（Mesut Ozil），透過其社交帳號發表「東突人正在面臨種族滅絕危機」的言論，在Twitter 和Instagram上引發極大爭議。3天後，「維吾爾通訊社」發起人塔伊爾•依明在社交媒體上發起「敦促名人為維吾爾人發聲運動」，受其「敦促」的不乏國際知名演員、歌手、球星。

諸多迹象顯示，這波「尋人帖」活動，實際上是境外涉疆分裂和反華政治勢力，特別是「東突」分子，對華發起的一場策略性「抹黑」戰。負責發帖的「維吾爾運動」發起人茹仙•阿巴斯、亞爾斯蘭•依達耶提，「我也是維吾爾人」活動發起人哈力木拉提•維吾爾等，被指都是「東突」組織成員。

依筆者看來，真相最有力量，官方未來應要查證事實，同時大度開放。據新疆有關部門查證，「尋人帖」所涉人員逾半資訊不全無法查核。能找到的，有的是已結業、回歸社會的教培中心學員，有的則是涉嫌違法或已被判刑者。內地媒體近日在新疆和田、吐魯番等地採訪到一些「尋人帖」上的人士，他們都活得很好，對被「失蹤」頗感意外。

有自信不怕看 開放應對抹黑

外交部日前表示，歡迎奧斯爾到新疆走一走，看一看，展現的不是「怒懟」，而是開放的姿態。事實上，開放才是中國應對外界抹黑的妙招。去年以來，已有近千名外國使節、官員、社團、媒體等人士造訪新疆。一名長期研究新疆議題的北京學者對筆者說，百聞不如一見，中方廣發邀請，甚至邀「奧斯爾們」到新疆看一看，折射出自信、不怕看，也不怕被誤解。相信這一做法會持續，料有更多外國人受邀去新疆走訪。

文：鍾鳴九