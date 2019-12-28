華駐歐大使：5G問題歐盟應公正

指網絡安全政治化 體制不同遭打壓

自中美貿易戰以來，美國以國家安全為由，封殺華為，並在全球游說棄用華為5G技術。據中國駐歐盟使團官網消息，張明19日接受《金融時報》專訪時也談到5G問題。就5G網絡安全，張明稱網絡安全已政治化，只要同自己國家社會制度或價值體系不同，這個國家或企業就會被懷疑、限制、打壓或者抵制。這種情况還有擴大化的現象，一些政客或政府在毫無事實證據或違反技術常識情况下，反覆編造謊言，散播恐慌情緒，目的就是對想像中的對手進行打壓和破壞。

張明沒有回應是否擔憂歐盟下月會出台引導歐洲國家避免使用華為設備的文件，僅強調在5G問題上，中方沒有要求歐盟接受或者排斥某一家企業，但歐盟應秉持長期堅持的多邊主義、自由貿易和市場原則，堅持公平、公開、公正、非歧視原則，不能模模糊糊、模棱兩可，否則市場將嚴重扭曲。「如果歧視性政策今天落在5G身上，明天就可能落到家具或者地氈身上，這樣市場就亂了。實際上類似例子已經發生，美國指摘歐洲生產的汽車威脅美國國家安全，這個邏輯就很荒唐。」