第三場辯論 韓國瑜被指戰術失當 宋攻反滲透法 蔡英文打平權牌

宋楚瑜穿博士袍登場 諷蔡學位

電視辯論昨晚7時開始，經抽籤發言順序為宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文。與前兩場形式相同，分為3階段，每階段每人發言10分鐘。宋楚瑜先穿博士服出場，喊話要蔡英文「別緊張」，自己不是要質疑她的博士學位，但就展示多張文件證明自己「貨真價實」。宋又針對《反滲透法》說要「自首」，因自己曾兩度被蔡英文派去APEC，「與對岸領導人習近平先生有交流」，根據法案自己是處置對象，蔡英文「可能也會被連累，因為是教唆犯」。

蔡英文則禮貌回應稱大家證明學位的制度不同，宋說的是美國做法，她的則是英國做法，「但是學位是真的」。她又「安慰」宋楚瑜，稱他是總統派去的，所以不會被「法辦」。

韓稱蔡英文被新潮流架空

韓國瑜在第一階段發言時重彈老調，指蔡英文被民進黨內最大的派系「新潮流」架空，形容新潮流就像是癌細胞，整個控制民進黨，蔡英文白天當總統，晚上是新潮流大老級人物邱義仁當總統。蔡英文則稱，韓國瑜「用一種虛幻、武俠小說方式來描述民進黨」，是「外行人看門道」。民進黨內的新潮流派系成立於1987年，邱義仁是發起人之一，總統府秘書長陳菊、前行政院長賴清德等皆為新潮流系的重量級人物。

藍綠除繼續在特偵組、經濟、核電等議題上互有攻防外，蔡英文還諷刺韓國瑜有一個外號叫「韓總機」，一被問到實際問題時，就會轉給政策團隊回答。韓國瑜反擊稱蔡英文是「讀稿機」；宋楚瑜則表示「只希望台灣不要當機」。

提性別平等 蔡批國民黨不尊重女性

蔡英文又打出「性別平等」牌，以國民黨主席吳敦義日前稱她為「衰尾查某」（閩南語，意為倒楣的女人）為例，批評國民黨不尊重女性。韓則稱從沒看過蔡如此維護女性，質疑綠營網軍長期抹黑他太太李佳芬干政，是不尊重女人。

《聯合報》引述世新大學新聞傳播學院院長溫偉群評析，單就蔡英文、韓國瑜兩人第三場辯論交鋒程度來看，選情恐怕比民調數字還來得緊繃。他認為，蔡英文數度重炮攻擊，反倒打出了韓國瑜的士氣，韓遇強則強，尤其當蔡英文擲出「韓總機」諷韓，韓國瑜則反酸蔡為「讀稿機」，對蔡無疑是一記重拳。溫偉群說，宋楚瑜最戲劇化，首階段以博士袍登場吸睛，言談間舉證自己如何取得博士學位，達到暗諷蔡英文的效果；談及《反滲透法》，宋楚瑜則以「自首」行為，突顯民眾對於法案的疑慮，表現出色。

台灣時事評論員、中國文化大學教授鈕則勳指出，《反滲透法》應是辯論攻防的重點，但韓國瑜戰術失當，並未整合戰力主攻法案，反而讓宋楚瑜抓到詮釋權，營造宋蔡PK（對壘）的態勢，相當可惜。而蔡英文對法案的回應太淺，沒有展現領導人的同理心。相比之下，宋楚瑜是3人中火力最強的，甚至可以搶走韓國瑜的票。

明報記者

（台灣大選）

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