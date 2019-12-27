公務員試第二名 爭職位陷害第一名

《新京報》報道，王麗前婆家因其不是公務員而看不起她，致其離婚，她就努力學習希望考上公務員，而受年齡限制，去年的考試是她最後一次機會。放榜後，王麗以學習為由主動聯繫並不相識的秦，但未見面，秦還收到匿名短訊稱若願放棄體檢可獲100萬元。王麗還曾到秦任職的農業公司求職，特意問起秦，獲聘用後卻沒返工。

女教師聘男妓埋身落冰毒

去年3月，王麗找到肖強，給他每天1000元調查秦。肖強其後亦到秦的公司應聘，藉機接觸秦，兩人相談甚歡，肖強乘其不備在秦的電腦鍵盤下放了一袋冰毒，並在她的水杯中投毒，確保她喝下。翌日肖強報案，警方在秦的工作地方檢獲0.05克俗稱冰毒的甲基苯丙胺，並在她的尿液中檢測出苯丙胺和甲基苯丙胺成分，但她的毛髮檢測呈陰性，意味她沒有吸毒史。當時秦剛接受體檢，一旦通過即獲正式錄用。

警方調查後拘捕王麗和肖強，兩人均稱落毒的主意是對方所出，肖強共獲利2萬元。順義法院最終還裁定，兩人不適用緩刑。王麗當庭表示將就刑期提出上訴，肖強則稱不會上訴。