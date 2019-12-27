李小龍女控快餐店侵權 索償2.1億 「真功夫」稱準備應訴

新浪網報道，李小龍公司要求「真功夫」立即停止使用李小龍形象，在傳媒版面上連續90日澄清該與李小龍無關，並請求法院判令「真功夫」賠償經濟損失2.1億元，以及維權合理開支8.8萬元。「真功夫」昨在微博發聲明稱，案件剛由法院立案，尚未開庭審理，暫不便發表意見，一切留待司法裁決。聲明指出，「真功夫」系列商標是經國家商標局嚴格審查後授權，已經使用15年，該商標多年前曾有爭議，但一直無被判定侵權或被撤銷使用權，對時隔多年被起訴感到疑惑，公司正積極研究案情，準備應訴。

商標名功夫龍 稱象徵民族精神

李小龍公司的代表律師葉芳指出，「真功夫」曾就其商標作知識產權登記，從登記書的內容可以看出「真功夫」知道他們是在使用李小龍形象，但其創始人蔡達標曾拒絕與李小龍後人聯繫及取得授權，認為此行為屬於對李小龍肖像的惡意使用。

創立於1990年、總部在廣州的「真功夫」，主營飯類快餐，是內地五大快餐中唯一的本土品牌，目前在內地擁有602家分店。「真功夫」的商標極似李小龍身穿黃色黑邊衣服擺出功夫架式的經典形象，但營銷策劃人葉茂中在其著作《廣告人手記》中表示，該商標是「一個武藝高強、體格健美、正氣凜然的功夫高手形象——功夫龍」，「功夫龍在全球華人心中，他是民族精神的象徵，是中國的功夫皇帝」。

律師：李小龍形象明顯 訴訟有必要

不少人長期誤認為「真功夫」與李小龍家族有關，北京京師律師事務所熊超律師認為，「真功夫」這麼明顯使用李小龍的形象，造成一種商業上的關聯性，應該要取得合法授權。因此，李香凝提起訴訟是有必要的。觀察者網報道，國家知識產權局商標局官網的信息顯示，「真功夫」近年用「功夫龍」形象註冊了化妝用具、清潔製劑、蟲害防治、日間託兒所等多種產品。