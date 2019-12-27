中國人權研究會：「美式民主」虛偽

這篇約6500多字的文章在開篇即稱，美國自詡為民主的「燈塔」，宣稱人民擁有參與公共事務、選舉和監督政府的權利。但以選舉為例，金錢政治將選舉「搞成了富人階層的『獨角戲』」。美國兩黨總統候選人的選舉費用從2004年的7億美元（約55億港元），快速增加到2012年的20億美元（約156億港元）。2016年的總統選舉和國會選舉總花費達66億美元 （約514億港元）。高額選舉費用大大提高了參選門檻，為富人和利益集團透過金錢籠絡候選人營造了溫牀。又指除公開的選舉經費外，還有大量秘密資金和「暗錢」注入選舉活動。

文章認為，美國民主體制是實現資產階級統治的政治形式，美國兩大政黨候選人不過是資產階級內部不同派別的代表。文章最後強調，金錢政治暴露美國社會本質，戳破美國一直自我標榜的「民主人權楷模」的謊言，「美式民主」只是富人和資本家的民主，同下層民眾沒有多少關係。